Desde que tiene uso de razón a Jean Paul Martínez Chiroque (40) le encanta moldear y hacer pequeñas esculturas. Tanta es su pasión que ahora se ha convertido en ‘El rey de la plastilina’, pues elabora distintos personajes con este material e incluso ha confeccionado a siete candidatos que compiten por llegar a la ‘Casa de Pizarro’ en estas elecciones presidenciales.

Jean Paul, ¿cómo nace tu amor por la plastilina?

Es una pasión que tengo desde que estaba en el colegio, en el jardín, incluso. Desde que era pequeño armaba figuras mucho más rápido que mis amiguitos.

¿Siempre quisiste ser artista?

Mi mamá me mostró un diploma de inicial que decía que tenía un coeficiente intelectual alto. Y por mucho tiempo me pregunté, ¿entonces por qué no soy médico, cirujano, ingeniero o abogado? (risas).

¿Te lo sigues preguntando?

Ya no. Porque sé que nací para ser artista y uno multifacético. No solo trabajo con la plastilina, también soy muralista, caricaturista y hasta profesor de baile junto con mi esposa. Incluso he dictado clases de cajón.

¿Cuándo volviste rentable tu talento?

Desde los 16 años. Fue mi mamá quien me impulsó. Puse un cartel en la puerta de mi casa y hacía dibujos en papelógrafos, tareas, etc. Y hasta maquetas con plastilina.

Jean Paul Martínez elabora las figuras de un día a otro. (Foto: Trome)

¿Cuáles son las figuras que más destacan en tu obra?

Tengo un sinfín de figuras. Terminator, Depredador, Candy, Mario Bros., Baby Yoda, Guasón, Batman y ahora último he hecho a los candidatos a la presidencia.

¿A quiénes has replicado?

A Verónika Mendoza, Rafael López Aliaga, César Acuña, Yonhy Lescano, Daniel Urresti, Keiko Fujimori y George Forsyth.

¿Cuál fue el que más te demoró?

César Acuña porque como es bien chiquito tenía que hacerlo más bajito que los demás. Y también López Aliaga porque buscaba hacerlo como el dibujo de ‘Porky’ de Looney Tunes.

¿Cuánto tiempo te tarda hacer una de estas pequeñas esculturas?

Ya con la práctica que tengo la puedo hacer hasta de un día a otro.

¿Qué otras figuras realizas?

Uy, de todo. Si me das una foto también lo hago. Para regalos de cumpleaños, aniversarios, homenajes póstumos y hasta animalitos.

Realiza esculturas de diferentes personajes animados. (Foto: Trome)

¿Cuáles son tus proyectos?

Estoy buscando un auspiciador porque deseo realizar una figura en tamaño real y también brindar clases gratuitas en las zonas más alejadas del país.

¿Das clases virtuales?

Sí, doy talleres virtuales personalizados a niños desde los 5 años y también ofrezco clases para realizar figuras en plastilina con luces led.

Actualmente brinda taller personalizados para niños desde los 5 años. (Foto: Trome)

¿Dónde te pueden encontrar?

En mi página de Facebook: ‘AP ARTE EN PLASTILINA MADE IN PERÚ OFICIAL’. En Instagram como: @JP_ARTEPERUANO. Y en el teléfono 956 204 337.

