Historias Nunca Contadas: Las movidas del todopoderoso José Luis Cavassa

Por: Miguel Ramírez / Periodista de investigación



“Estoy yendo donde José Luis Cavassa Roncalla. ¿Quién es ese pata? Su hermano, su brother, de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pebe, para tender puentes por nuestro candidato, que es Orlando Velásquez”.



Eso le contaba el hoy preso expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, a su esposa, en una de las escuchas legales. Ríos no ‘fanfarroneaba’ del poder que tenía Cavassa sobre esos tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el organismo que se encargaba de nombrar y destituir magistrados en todo el país.



Según fuentes de la investigación, Ríos -quien ahora es aspirante a colaborador eficaz- se ha convertido en el principal acusador de su otrora todopoderoso amigo José Luis Cavassa.



El exmagistrado contó que Cavassa le pidió interceder ante un juez del Callao a fin de obtener una sentencia favorable, relacionada a un caso laboral, que favorecía ampliamente a uno de sus amigos abogados. Apenas salió el fallo, el mismo Ríos le pidió a su jefe de asesores que llevara el documento al domicilio de Cavassa. Se trató de una ‘sentencia express’ que fue enviada un sábado a las 8 de la noche.



Hasta antes de la delación de Ríos, solo se conocía un audio donde el magistrado le pedía a su asesor llevar un sobre y dejarlo en una dirección en San Borja. Pero nadie sabía de quién era esa casa y menos qué documento guardaba ese sobre.



El poder de Cavassa estaría vigente. Las alarmas se han encendido al interior de la Fiscalía, pues en un primer momento su nombre ni siquiera aparecía involucrado con la organización conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Solo se había registrado el nombre de una persona con el apelativo de ‘Pepe Lucho’ y el número de su celular.



La policía atribuyó ese nombre al abogado José Luis Castillo Alva, conocido como ‘Pepe Lucho’, quien no ha negado su amistad con el hoy suspendido vocal supremo César Hinostroza.



“Me enteré por los diarios que mencionaban mi nombre como integrante de esa organización. Se me iba a hacer un daño irreparable”, dijo Castillo en una entrevista con este columnista. Castillo hizo varias averiguaciones y descubrió que el número del celular que aparecía en las investigaciones era de ¡ José Luis Cavassa Roncalla!



Castillo se presentó ante la fiscal Rocío Sánchez y le contó lo que había descubierto por su cuenta. Lo extraño es que esa comprobación la pudo haber hecho la policía en cuestión de segundos. ¿Hubo intencionalidad de proteger a Cavassa y sindicar a la persona equivocada?



La fiscal Sánchez tendrá que hilar muy fino para detectar las argucias y sacarle toda la verdad a Cavassa, quien tiene un amplio prontuario delictivo. Ya estuvo preso una vez, pero salió en libertad y volvió a sus fechorías, ahora descubiertas. Toda una joya. Nos vemos el otro martes.