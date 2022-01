Lo que más anhela la enfermera Leonor Morales Mendoza al final de la pandemia es abrazar a su madre de 86 años. A pesar de que vive en el segundo piso de su casa, desde que el COVID -19 llegó a Perú no ha podido tener ningún contacto con ella, ni en sus cumpleaños, ni en las fiestas navideñas. Un abrazo podría ser fatal. Esta es su historia.

Morales Mendoza es personal médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren (Callao). Atiende a pacientes infectados con el virus desde el día cero.

“Me encantaría, por el cumpleaños de mi mamá, abrazarla duro, pero si estoy contaminada, si estoy llevando el virus…”, dice mientras hace un receso en sus labores.

Tiene 24 años de trayectoria y jamás había pasado por situaciones tan dramáticas como las que describe: Una amiga suya, compañera de la UCI del hospital, se contagió mientras se realizaba su chequeo de embarazo. Morales Mendoza, junto a sus colegas y médicos amigos, la cuidaron con la esperanza de poder salvarle la vida. No pudieron.

La amiga murió en el mismo lugar donde había laborado durante varios años. El bebé de su vientre jamás conoció a su madre, y viceversa.

Así, 10 amigos suyos perdieron la vida.

Leonor Morales Mendoza es rostro del tema ‘Héroes’, una composición de Francisco García Silva, connotado escritor, poeta, productor musical y gestor cultural, y musicalizado por el talentoso compositor Santiago ‘Coco’ Linares. La canción será interpretada por Tania Libertad, Haydee Milanés y Rubí Palomino.

Señora Leonor, ciertamente, usted y sus colegas, son héroes…

Mira, héroe somos todos que hemos dado la vida por salvar otras vidas. Y yo me siento contenta con lo que estoy haciendo, lo hago con mucha vocación, y lo hago con mucho amor.

¿Cómo definiría su profesión?

Pasión. Salvar vidas es lo más importante para mí.

¿Usted sale de su casa con miedo a no volver?

Exacto. Yo, en realidad, me persigno todos los días porque uno no sabe cómo va a salir. Nosotros todas las mañanas rezamos para que pare esta pandemia.

¿Su familia no le pide que deje de exponer su vida?

Mira, lo único que tengo es mi madre de 86 años -ella vive en el segundo piso de la casa- y siempre de afuera le digo: ‘hola, mamá, te quiero, te amo’. Me da mucha pena, mucha nostalgia, no poderla abrazar. No puedo abrazarla, porque soy consciente de que trabajo en una sala UCI.

¿No la abraza desde que empezó la pandemia?

Ni siquiera por Navidad. Me da mucha pena. No solamente con mi mamá, sino con mis hermanos. Me encantaría, por el cumpleaños de mi mamá, abrazarla duro, pero si estoy contaminada, si estoy llevando el virus…

¿Qué es lo más duro que le ha tocado ver durante toda esta pandemia?

Ver fallecer a muchas personas sin despedirse de su familia. Ver madres que daban a luz y no llegaron a conocer a su bebé ni los bebés llegaron a conocer a su madre.

¿Algún caso cercano?

Justamente, teníamos una compañera que estaba gestando. Ella también era de primera línea. Y en uno de sus controles se contagió. Entró a nuestra unidad, este era su UCI. Estuvo súper mal. Nosotros teníamos la costumbre de que cuando un paciente, con oxígeno, que estaba boca abajo, le colocábamos en la pared la foto de su familia. Para que cuando el paciente despierte, abra sus ojitos y de frente miraba a su familia y les daba más ganas de vivir. Muchos de ellos salieron, pero otros no. Eso es lo más tristes.

Recientemente anunciaron la tercera ola, ¿Qué mensaje daría?

Actuemos con responsabilidad y que valoren la vida, que es muy importante.

Cuando ve a tanta gente irresponsable, ¿Qué siente?

Siento cólera, porque no saben valorar la vida. La Navidad y el Año Nuevo son fechas importantes. La gente ha salido como si nunca hubiera habido una Navidad o Año Nuevo. Lo importante es la vida. La gente joven, ahorita es la que está cayendo más.

Después de ver tanta desgracia, tanta muerte, ¿Cómo puede continuar?

No somos de piedra, no somos de roca, a mí sí me ha tocado llorar, me daba mucha tristeza. Sí he llorado cuando han pasado esas circunstancias. Nos daba mucha pena, porque era gente que tenía mucho futuro.

¿Era difícil decidir quiénes entraban en UCI y quiénes debían seguir esperando?

Es triste de tomar esa decisión, porque dicen que el adulto ya vivió, pero en el joven hay futuro. Un paciente con varios diagnósticos no tiene tanto futuro, en cambio la gente joven sí. Pero vida es vida y a la hora de elegir es duro.

La UCI donde labora, ¿en qué porcentaje de ocupación está?

Estamos al 96%.

¿Hay alguna característica entre las nuevas personas que van ingresando a las UCI?

Están cayendo personas vacunadas y no vacunadas. Sabíamos que con la vacuna igual nos podríamos contagiar, pero teníamos refuerzos, y ellos están saliendo. Las personas no vacunadas, no tienen defensas, no tienen refuerzo, ellos la tienen más complicada.