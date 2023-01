INCREÍBLE. Dana Laura Sánchez, alias ‘La Chili’, fue detenida tras robar un monedero en el cruce de las avenidas San Martín y Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, pero lo que sorprendió fue que la mujer “se molestó” tras ser intervenida por la PNP.

Lejos de mostrar arrepentimiento, ‘La Chili’ no quiso responder las preguntas de los efectivos. “Ya señorita he abierto (la cartera), estoy renegando, estoy mal del hígado”, dijo.

No solo eso, la ladrona de carteras cuestionó a la PNP por detenerla y lo consideró un “abuso”. “Agarren a esa mancha que roba, que todo se llevan, todos los celulares, yo agarro un monedero, 20 soles que me llevo me hacen un chongo, eso es abuso”, manifestó.

Capturan a mujer que robó monedero a mujer en San Juan de Lurigancho

‘La Chili’ tiene antecedentes policiales

El coronel PNP Daniel Elías Soto, jefe interino del Escuadrón Verde, reveló que Dana Laura Sánchez cuenta con antecedentes policiales. “Cuenta con 4 registros por este mismo hecho, hurto simple y hurto agravado, en la misma modalidad”, dijo.

La mujer es una experimentada ladrona que operaba en los mercados, ya que se acerca a sus víctimas y aprovecha un momento de descuido para abrir las carteras o mochilas.

