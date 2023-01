Ahora les decía que podían ser el futuro Pelé o Lionel Messi . Volvió a la carga el falso de entrenador de fútbol, quien, en los últimos años y en varios distritos, captó a menores y, con el cuento de realizarles una prueba, los distrajo y robó sus celulares y dinero.

En diferentes calles de la urbanización ‘Casa Huertas’, en Surquillo , este sujeto hizo su reaparición.

“A mi hijo lo abordó el martes cuando fue a comprar. Le dijo que estaba formando un equipo para que los vean jugar en un club. Al rato, mi hijo vino con el hombre y me dijo que iban a ir varios niños. Me solicitó la fotocopia de su DNI. Le dije que no tenía y quedó en venir al día siguiente”, dijo su madre.

Falso entrenador de fútbol fue grabado por cámaras de vigilancia. | Reproducción de vídeo

Falso entrenador de fútbol fue grabado por cámaras de vigilancia. | Reproducción de vídeo

El falso entrenador fue el miércoles y con el joven fueron a ver a otro equipo. En un momento, el sujeto le pidió prestado para tomar una foto y desapareció.

La víctima tiene 12 años, dos años menos que su vecino y amigo, al que también le hurtó el teléfono.

“Le dijo que le prestara el celular porque tenía que hacer una llamada”, acotó la progenitora de este joven.

Ambas madres vieron que el individuo tenía más documentos, posiblemente, de otros niños por lo que no se descarta que hayan más víctimas.

A otro muchacho, el falso entrenador lo despojó de su propina de 50 soles.

Falso entrenador de fútbol fue grabado por cámaras de vigilancia. | Reproducción de vídeo

Ante todo se hizo llamar Víctor Domínguez, pero su nombre real sería César.

Cámaras de vigilancia lo grabaron y todos lo reconocieron como el sujeto que ya antes ha hecho de las suyas.

Utilizando la misma modalidad, siempe en agravio de menores, este sujeto ha delinquidoen Chorrillos, Ate, Carabayllo, Callao y otros.

EN AGOSTO DEL 2021:

Haciéndose pasar como entrenador de fútbol, al punto de mostrar un cronómetro y el carné de un equipo de la Liga 1, un delincuente abordó a dos hermanos de 16 y 14 años, así como a su primo de 13 años, y les hurtó dos bicicletas nuevas y un celular de alta gama en el que recibían clases virtuales, en Chorrillos.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Camino Real con el jirón Las Azucenas, en la urbanización Cocharcas bajo, y fue grabado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa que los menores estaban juntos hasta que el sujeto llegó y les habló. “El tipo les preguntó si conocían tal lugar y luego dijo ser entrenador de fútbol. Incluso, enseñó un carné deportivo con el nombre de Universitario, su foto y un nombre. También tenía un cronómetro”, contó la madre de uno de los agraviados.

TE PUEDE INTERESAR: