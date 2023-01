¡INDIGNANTE! Carlos Eduardo Correa de 37 años, alias Charrúa, fue capturado por la Policía Nacional luego de amenazar con un desarmador a un vendedor ambulante, en San Juan de Lurigancho.

No obstante, tras se intervenido por el Grupo Terna, sorprendió con justificarse y afirmar que todo se trató de “una broma”.

“Solo estoy jugando con la gaseosa”, manifestó mientras los efectivos le narraban que intentó huir llevándose varias bebidas.

El sujeto de nacionalidad uruguaya insistió que no se trató de un intento de robo. “(¿Reconoces este instrumento (Desarmador)? Con esto has amenazado al señor) Sí, reconozco, en broma lo he amenazado. Nunca más voy hacer esas bromas”, dijo.

Cae ladrón que amenazó con desarmador a ambulante

