En febrero último, Andrés Fabián Salinas (17) ingresó a las universidades Católica y de Ingeniería, en ambas en el primer lugar del cómputo general. Hoy reafirma que para progresar hay que esforzarse y trabajar con honestidad.



“Todo buen acto tiene su recompensa. Yo me preparé durante dos años en el colegio Saco Oliveros de 8 de la mañana a 7 de la noche, todos los días. Le puse mucha pasión a mis estudios y tuve como resultado el mejor puntaje”, comentó el joven a Trome.



A días del nuevo proceso de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Andrés Fabián Salinas recomendó a los postulantes plantearse metas y no detenerse hasta cumplirlas. “Es muy importante saber a dónde vamos. De lo contrario, no alcanzamos nada. Si esta vez no ingresan, no se den por vencidos”, señaló.

MACA Y QUINUA

​

Andrés Fabián Salinas también recordó que cuando salía muy temprano de su casa, en San Juan de Lurigancho, tomaba un buen desayuno con quinua o maca que su mamá le preparaba.



Pese a haber tenido doble ingreso, se decidió por estudiar la carrera de Química Pura en la Católica y hoy cursa el segundo ciclo.

Andrés Fabián Salinas (17) fue el único escolar latinoamericano en ganar una presea dorada en la Olimpiada Internacional de Química, que se realizó en Tailandia, en el 2017.