Muchos se preguntan ¿qué importancia tiene El Barrio Chino, enclavado en la zona costeña de la región Ica, para los violentistas que están creando caos y dolor en el sur andino del país?

Se trata de un asentamiento humano ubicado entre los kilómetros 259 y 263 de la Panamericana Sur. Sus habitantes provienen de Ayacucho, Puno, Cusco, Huancavelica y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde imperan el narcotráfico y los rezagos de Sendero Luminoso. De acuerdo con fuentes de inteligencia, en ese lugar se encuentran infiltrados dirigentes senderistas, quienes pertenecieron a lo que el líder terrorista Abimael Guzmán denominaba el Ejército Guerrillero Popular.

Uno de ellos —según información publicada por El Comercio, basada en una nota de inteligencia policial— es Juan Gonzales Loayza, conocido como ‘Terruco’.

Los terroristas obligan bajo amenaza a los pobladores a faltar a sus trabajos en los sembríos agrícolas, para tomar la carretera, crear violencia y desorden.

“A los habitantes no les falta trabajo en las zonas agrícolas. Allí más bien escasea la mano de obra. Pero los senderistas los presionan a plegarse a ellos. Los intimidan. Van casa por casa. Conocen a sus paisanos. Hasta tienen un registro de cada uno de ellos”, me cuenta la fuente de inteligencia.

El Barrio Chino tiene una ubicación estratégica. Está a pocos kilómetros de San Clemente, una localidad en donde desemboca la extensa Vía Los Libertadores, que une a Ayacucho con la Panamericana Sur que, a su vez, conecta a Ica con Lima.

En los años ochenta, cuando Sendero sembraba terror en las zonas ayacuchanas, cientos de sus huestes llegaban hasta ese punto, muchas veces trasladando a sus heridos y también para aprovisionarse de víveres y armamento.

Eso no me lo contó nadie. Yo mismo lo vi cuando era un joven reportero de la revista Oiga y fui enviado a ese lugar. Llegaban vetustos camiones de donde desembarcaban docenas de senderistas, algunos armados, y luego se perdían en la oscuridad de la noche. La pequeña comisaría apenas tenía ocho efectivos, no había ni un patrullero y el teléfono no funcionaba. Eso no lo vivieron los jóvenes coleguitas que ahora llaman protestas a los actos de terrorismo.

El Barrio Chino surgió a mediados de los años noventa durante el boom de la agro exportación en Ica. Muchos de los ayacuchanos que salieron de su región huyendo del terrorismo encontraron trabajo bien remunerado en esa actividad.

Son contratados en grandes grupos familiares, como ocurrió durante la inmigración china al país, de allí el nombre del lugar. Juntos hacen una bolsa considerable de dinero. La mayoría tiene casa de material noble y las comodidades elementales.

Su pesadilla había quedado en el olvido, pero todo cambió en el año 2021 cuando Pedro Castillo llegó al poder y reactivó los rezagos de Sendero Luminoso. ¡El país tiene que defenderse con las armas de la ley! Nos vemos el otro martes.

