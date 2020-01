POR: MIGUEL RAMÍREZ / PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN

Los resultados electorales del domingo son un duro castigo a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, así como a sus aliados, el Apra, Solidaridad Nacional y Contigo, quienes ni siquiera lograron pasar la valla electoral.

De haber tenido una bancada aplastante de 73 congresistas en el disuelto Congreso, hasta ayer el fujimorismo apenas tenía diez congresistas asegurados.

De acuerdo con las encuestas de hace unas semanas, Fuerza Popular se ubicaba como la segunda mayoría, pero acabó en el sexto lugar. Fue superada por la revelación electoral, el Frepap, una organización vinculada a un sector religioso, y UPP, agrupación ligada a Antauro Humala.

Lo ocurrido demuestra, en la práctica, que la población en general entendió que el fujimorismo tuvo una mayoría abusiva, obstruccionista, que caminó al borde de la ilegalidad para blindar a autoridades acusadas de corrupción y a congresistas de su propio partido y de otros, también acusados de lo mismo.

Y el domingo, cuando tuvo la oportunidad de ajustar cuentas, lo hizo de una manera notable y contundente. Los peruanos no perdonaron a nadie y negaron su voto, incluso, a fujimoristas que se parapetaron en otras canteras, como Solidaridad Nacional y Contigo.

Mención especial merece el Apra, un partido que siempre fue el aliado preferido del fujimorismo. Fueron compañeros de ruta que impulsaron lobbies en beneficio de particulares y presentaron proyectos inconstitucionales para afectar, principalmente, a la prensa independiente, como la famosa ‘ley mordaza’, de Mauricio Mulder.

¿Qué nos depara este nuevo Congreso? Ha sido importante escuchar decir a algunas figuras de las agrupaciones que superaron la valla electoral –con excepción del fujimorismo- que se buscarán consensos, diálogo, y que no serán ‘obstruccionistas’ con el Ejecutivo.

La Reforma Electoral, que el Congreso pasado tergiversó y dejó de hacer, tendrá que empezar a debatirse desde el primer día, para que se pueda aplicar en las elecciones generales del 2021.

La Reforma Política, la Reforma Judicial, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el caso de ‘Los Cuellos Blancos’, la revisión de los Decretos de Urgencia serán, entre otras, las principales tareas de los nuevos congresistas.

No será fácil por la cantidad de bancadas cuyos integrantes tienen contradictorios puntos de vista en temas claves. De hecho, la que despierta preocupación es UPP, cuyo líder es el radical y antisistema Antauro Humala, preso por sedición y asesinato. Pero no tiene mayoría y no todos piensan igual que él.

Sería una torpeza de los partidos ganadores cometer los mismos errores que el Congreso pasado, el peor de la historia. Tendrán 16 meses para mostrar lo mejor que tienen y pasar a la historia con miras a las elecciones del 2021, que están a la vuelta de la esquina.

Como bien dice mi amiga Olguita Manrique, que a sus 82 años ha visto de todo: ¡Déjense de pelear y pónganse a trabajar! Nos vemos el otro martes.

Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores.