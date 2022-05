¿Quieres darle un ‘nuevo aire’ a tu casa, cambiarla un poco, redecorarla... pero no hay mucho presupuesto para hacerlo? Un diseñador de interiores podría orientarte de la mejor manera, pero quizás no sea posible contar con uno de ellos y en las tiendas de decoración no siempre dan la opción más rentable o adecuada para los bolsillos.

Pero no te preocupes, para eso están las tiendas de mejoramiento del hogar. Hay pautas que podemos aplicar y que ayudan a tener un renovado hogar que incluso nos dé más comodidad.

Todos buscamos un hogar lindo, cómodo y a nuestro gusto o estilo. Sea que vivamos mucho tiempo allí o que hayamos terminado de construir la casa, o estemos en mudanza o en alquiler de un departamento. ¿Cómo empezar?

Fiorella Corrochano, coordinadora del área de Visual Merchandising de Promart nos brinda algunas pautas para acondicionar y cambiar nuestros espacios, que son prácticas de realizar y que no complicarán el presupuesto personal ni familiar.

Recomendaciones

Cambiar, decorar, amueblar nuestros espacios representa un gasto adicional, pero es posible hacerlo de forma eficaz. La representante de Promart sugiere tomar nota de las siguientes recomendaciones:

1. Define el estilo. Sí, es el primer paso y muy importante porque orientará el camino de la temática de nuestro espacio. Cada habitación del hogar puede tener una personalidad propia (los gustos de los niños, por ejemplo, no siempre son los nuestros).

2. Menos es más. Simplicidad es la clave. No lo dudes, nuestros espacios pueden lucir muy bien y con un gran estilo utilizando pocos elementos y muebles básicos.

3. ¿Muebles ‘viejos’?. Reutilizar muebles es una manera de ahorrar dinero y también de ayudar al medio ambiente. Con una capa de pintura y/o barniz podemos renovar nuestros muebles antiguos y hacerlos lucir espectaculares.

4. Color a las paredes. Una capa nueva de pintura mejora y renueva considerablemente un ambiente. Según el estilo que elijamos para nuestro hogar, podremos definir qué paleta de colores es la ideal.

5. Mueve los cuadros de sitio. Sí, ese práctico de detalle también ayuda a dar un nuevo aire a los espacios porque ‘renueva la vista’ del ambiente.

6. Elige bien tu iluminación. Fría o cálida (luz blanca o amarilla), según las necesidades por tus actividades y tiempo de permanencia. Además del estilo de tu preferencia, es importante procurar la iluminación tipo LED y con focos ahorradores.

7. Cables y conexiones. Un ambiente más armonioso no tiene a la vista cables y conexiones. Además que por seguridad es conveniente no tenerlos expuestos. Revisa ese detalle, muchas veces pasado por alto, y mejorará la seguridad y decoración en cualquier espacio o habitación.

8. Papel tapiz en algunas porciones de pared. El papel tapiz es un gran aliado para dar vida a las paredes. Si lo utilizas como detalle en algunas zonas de tu hogar, puedes lograr un estilo único.

9. Fotografías. También son parte de la decoración de la casa y puedes hacerlo de forma sencilla. Enmarca aquellas fotos memorables y ubícalas en espacios comunes como la sala.

10. Estanterías para organizar tu hogar. Muy necesario para la organización en el hogar y también para lograr un ambiente bonito, cómodo y hogareño. Incluso puedes utilizar estantes decorativos.

