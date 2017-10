Alquilaba habitaciones a mujeres, las grababa mientras se bañaban y habría abusado de menor [VIDEO]

En medio de la ola de denuncias sobre agresiones a mujeres,una más se suma a la lista. Es el caso de Carlos Genaro Choi Cachicatari, quien alquilaba habitaciones a mujeres para luego grabarlas mientras se bañanan.



Una de las víctimas de este agresor se dio cuenta de lo que hacía este sujeto y lo denunció en la comisaria. "Como es posible que me haga esto, a mí y a mis hijos", dice la mujer entre lágrimas, ella pudo encontrar una memoria usb con todo el material que incrima al agresor.



La mujer no sólo lo acusa de realizar estos actos sino de tocar a su menor hija. "Mi hija me dice que me toca mi potit*, me lava para que no me duela, mi hija se calla y ya no le hago más preguntas", dice la víctima bastante afectada.



El hombre de 58 años alquilaba cuartos en la quinta ubicada en el Jirón Huamanga, La Victoria. La víctima afirma que permaneció durante varios años en el lugar sin tener sospecha alguna de la perversidad del sujeto.



Victima llora por injusticia Victima llora por injusticia Victima llora por injusticia

"Como no había baños, siempre me iba a bañar, no me daba cuenta que me estaba filmando, era una persona muy buena ni por acá me imaginaba que esa persona haría eso a los niños", dice con dolor la víctima.



Las agravidas acudieron a la comisaría con el material incriminatorio, sin embargo, como los videos fueron grabados hace varios meses la policía no pudo proceder con su detención porque "no hubo flagrancia". El colmo.



Las víctimas hacen un llamado a la Ministra de la Mujer. "Nosotras somos pobres, necesitamos ayuda", dicen las agraviadas. El hombre quedó libre y será citado para las próximas investigaciones.

El sujeto quedó libre