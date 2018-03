Hace unos días, Armando Valdez salió en televisión para denunciar a su esposa Patricia León, de la que está separado, porque lo humilla y hasta ‘cholea’ por no poder pagar un colegio exclusivo para su hijo, en Surco. Para castigarlo, le restringió las visitas a su pequeño.



“Un colegio lleno de cholos de m... Baboso de m...”, le dice ella en una grabación hecha pública por el programa ‘Beto a saber’, cuando Valdez le planteó sacar a su pequeño del colegio Casuarinas de Surco para ponerlo en el José Quiñones.



“Como mañana no tenga el pago y carta de no adeuda del colegio, te jod..., vas a ver el juicio que te voy a meter”, le advierte.



Valdez, llorando, señaló: “Yo he demostrado que soy muy buen padre, y lo que me está haciendo no es justo. Este caso económico no le da derecho a quitarme mi derecho de ver a mi hijo”.



“Yo estoy acá, no he abandonado a mi hijo, yo necesito verlo y él también necesita verme. Hijito, yo te llevo en mi corazón, te quiero”, expresó Valdez .



PSICÓLOGA HABLA



La psicóloga Eva Caballero, del portal Salud en Casa, explicó que los enfrentamientos de los padres “pueden afectar las calificaciones de los niños, porque estos tienden a echarse la culpa por las peleas de papá y mamá. También generan estrés y depresión”.

