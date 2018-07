Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 23 de julio

Muchos quisieran pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el amor y por supuesto en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Han disfrutado demasiado de la relación, pero es hora de poner un poco de orden para que esta sea duradera. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

El mayor regalo que ustedes dos pueden darse unos a otros es la risa. Pose del día: La 69. Lo bueno de esta postura es que te permite controlar la intensidad de la estimulación oral de su clítoris. Si se pone arriba, lo tendrá mucho más fácil hacer magia en la zona del perineo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

A veces, usted sabe de inmediato cuando una situación no va a funcionar. Pose del día: El trono del rey. Aquí dejarás que ella tome el control. Siéntate en el borde de la cama o en una silla y pídele que se suba encima, de espaldas a ti.





CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Guíese por sus emociones para que su relación salga a flote. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Estos obstáculos actuales entre usted y su pareja son temporales. Tu pose del día:: Pies en la tierra. El hombre y la mujer están erguidos de pie, las nalgas y la pelvis están firmemente apretados. Ella le da la espalda. Él, con los brazos estirados y empieza la penetración.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Manifieste sus deseos en lugar de lo que quiere ella, de lo contrario siempre será manipulado. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Las relaciones vienen en todas formas y tamaños. Pose del día: La cascada. Esta es una postura complicada, pero muy gratificante. Túmbate con la cabeza y los hombros en el suelo, mantén los pies sobre la cama y dile a ella que se suba encima.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Estarás lleno de pasión, por lo que los sentimientos saldrán durante todo el día sin problemas. Pose del día: El tenedor. Dile que se acueste boca arriba y que levante su pierna derecha. Coloca a continuación tus piernas entre las suyas de manera que formen un ángulo de 90 grados con su cuerpo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Deje que su lado suave lo domine en esta ocasión. Tu pose del día: La sumisión. La mujer se apoya sobre sus brazos, apoyada sobre el vientre con una pierna plegada. El hombre, sobre ella, se apoya sobre sus brazos en tensión penetrándola en un vaivén.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

A pesar que no fuiste la fuerza impulsora en esta ocasión, sí lo eres para tu pareja y eso es lo único que importa. Tu pose del día: La araña. Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Usted tiene el poder para hacer cambios en su relación que va a revolucionar su dinámica como una pareja y su entorno de vida. Pose del día: La cuchara. Túmbate con ella en la cama y colocarte detrás. Dile que doble sus rodillas hacía ti y que haga fuerza con su espalda para facilitar la penetración.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Una sobrecarga de emociones puede llegar a confundirlo. Pose del día: El envoltorio. Tienen que estar tumbados frente a frente para poner en práctica esta posición. Dile que doble sus piernas y las extienda hacía ti. Entrecruza las tuyas con las suyas y penétrala.