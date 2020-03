Flor Escobedo, madre de un menor de 11 de años, denuncia que su hijo permanece internado en el Hospital del Niño Breña desde el pasado 14 de febrero y aún no ha sido operado pese a que presenta una fractura de gravedad en su pie izquierdo. Según contó su progenitora, el niño cayó del segundo piso de su inmueble en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En declaraciones a ’90 Matinal’, Escobedo detalló que trasladaron a su hijo de emergencia al hospital 10 de Octubre, en San Juan de Lurigancho, sin embargo le dijeron que no podían atenderlo ahí ya que debía ser operado, por lo que se dispuso su trasladado al Hospital del Niño Breña.

“Es necesario operarlo porque se ha destrozado los dedos, el tobillo y el empeine”, precisó la madre del menor.

En otro momento, detalló que pese a que su hijo cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS), en el Hospital del Niño Breña le hicieron comprar implementos para la cirugía por un monto valorizados en aproximadamente S/700 y además, tuvo que firmar una hoja que aseguraba que lo adquirido estaba siendo donado por ella.

“El día 20 de febrero me dieron una receta porque me dijeron que el SIS no contaba con los materiales para la operación de mi niño. Entonces pregunté si podía comprarlo y eso hice. Sin embargo, cuando fui a entregar el material el lunes me dijeron que no había sala de operaciones", detalló Escobedo.

“Estoy indignada, ver que el pie de mi niño se está poniendo negro me preocupa”, aseveró.

SIS se pronuncia

El Gerente de la gerencia de asegurados del SIS, Dr. Iván Cárdenas, informó a este medio que el caso del menor está siendo evaluado y se le intervendrá quirúrgicamente a la brevedad.

“Nosotros estamos coordinando con el hospital para la intervención. Al menor tienen que evaluarlo ya que 24 horas antes de una cirugía se deben realizar los exámenes correspondientes al paciente para la operación”, indicó.

En otro momento, Cárdenas se refirió a los materiales que compró Flor Escobedo para la cirugía de su hijo y señaló que se le devolverá su dinero ya que esa compra debió realizarla el hospital.

"El SIS transfirió a inicios de este año más de S/18 millones al Hospital del Niño Breña por lo que no hay excusa para no comprar los materiales. Nosotros transferimos el dinero y ellos se deben encargar de la compra, no nos piden autorización para hacerlo”, aseguró.

De igual forma, el doctor precisó que los pedidos de comprar materiales para intervenciones quirúrgicas “es una mala práctica de algunos trabajadores”. Consultado si se realizará una investigación sobre el caso, Cárdenas mencionó que la entidad encargada de ellos es la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).