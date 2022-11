Cientos de historias se escriben a diario en las distintas áreas del Instituto Nacional de Salud del Niño, que el 1 de noviembre cumplió 93 años de servicio a beneficio de los niños y adolescentes de todo el Perú.

Entre enero y agosto del presente año, en la institución se han realizado más de 236 mil atenciones médicas y cerca de cinco mil cirugías, siendo el grupo etario de 1 a 4 años de edad el que registra la mayor cantidad de citas. Los pacientes más recurrentes proceden del distrito de San Juan de Lurigancho.

El centro pediátrico a lo largo de estas nueve décadas de existencia logró recuperar la salud a más de 22 millones de menores.

Según las estadísticas del INSN, en el periodo señalado líneas arriba, se han realizado 236 mil 215 atenciones externas y se han efectuado 4,498 operaciones de mediana y alta complejidad.

Los servicios más requeridos por los pacientes en atenciones han sido Neurología (7,437), Cardiología (6,408), Endocrinología (6,252), Oftalmología (6,799), Salud Mental (5,076), Nefrología (4,957), Gastroenterología (4,854), Dermatología (4,138), así como Odontoestomatología (66,250).

Respecto a la procedencia de los pacientes del total de consultas externas en atenciones médicas (112,489) el 68.97 % es de Lima Metropolitana; 19.31% de las diferentes regiones; 4.80% de provincias de Lima; y 6.92% del Callao. La procedencia de pacientes con mayor incidencia han sido Ancash (2,933), Ica (2,795), Junín (1,990), Piura (1937) y Cajamarca (1,506).

En el caso de la capital, el mayor número de atenciones a pacientes fueron procedentes de San Juan de Lurigancho (14,863), San Martín de Porres (5,611), Ate (5,070), Lima (4,278), Puente Piedra (4,092), Los Olivos (3,246).

Así también, el grupo etario de 1 a 4 años de edad es el que registra la concentración de atenciones con 35,200 y le sigue el grupo de 5 a 9 años con 32,461 atenciones. El centro médico actualmente se encuentra bajo la gestión del Dr. Jaime Tasayco Muñoz.

Historias del INSN

“ME OPERARON 31 VECES Y ME SALVARON MI PIERNA”

La expaciente Sandra Tenorio (39), quien reside en Chile, envió un saludo al INSN y le deseó muchos éxitos en el crecimiento del centro pediátrico y vive agradecida eternamente al personal médico y asistencial que durante tres años y medio estuvo hospitalizada y le salvaron su pierna tras realizarle 31 operaciones y nos brinda su testimonio.

“Tenía 9 años cuando un micro me atropelló frente a mi colegio. Me llevaron de urgencia al exHospital del Niño. En una junta médica decidieron amputarme la pierna pero solo el Dr. Óscar Solís se arriesgó y dijo que con una técnica podía salvarme. Desde el primer día se convirtió en mi Ángel”, señaló.

“LES DEBO MI VIDA”

María Pía (25), natural de Barranca, está próxima a graduarse de psicóloga y espera algún día poder trabajar en este centro pediátrico que la ayudó a recuperarse en su salud.

“Tenía 13 años cuando me trajeron de urgencia al Instituto de Salud del Niño. No había esperanzas de vida para mí. Aquí, en el instituto, me operaron varias veces y me salvaron la vida”, acotó.

“SANARON MI CORAZÓN”

Nicole Canales Tanta (20), quien está próxima a concluir su carrera de Administración de Empresas, es otra expaciente del INSN. A los 4 años le diagnosticaron soplo al corazón y requería una cirugía.

En el 2006 le realizaron Cateterismo Cardíaco: Cierre percutáneo de la Comunicación Interauricular con la colocación de dispositivo oclusor de CIA y así se convirtió en la primera paciente a la que se le colocó este dispositivo en el Perú.

