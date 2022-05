Lodisio Villegas Arco, de 72 años, venía recuperándose de una septicemia en el hospital Edgardo Rebagliati desde hace casi un mes hasta que de forma extraña acabó muerto tras caer dentro un ducto de varios metros de profundidad, informó Canal N.

Según Rosana Villegas, una de las hijas de la víctima, una enfermera del hospital la llamó temprano el pasado domingo para preguntarle si su padre estaba en casa pues había desaparecido de su habitación.

“‘Me pregunta: ¿señora su papá está ahí, en casa?’ Yo dije: que cómo mi papá va a estar acá, está internado. ‘Me dice: lo que pasa es que a su papá no lo encontramos, está perdido. No sé, de repente habrá querido irse a su casa’. Le dije que mi papá no tenía ni un sol y me dice: ‘o de repente se ha ido a comprar una galletita. Y le digo que a mi papá no le hemos dejado ninguna platita”, contó al citado medio.

Ya por la tarde y sin noticias de la ubicación de su padre, la familia decidió acudir al hospital donde -según denuncian- nadie lo estaba buscando. Ellos llegaron y recorrieron el establecimiento por su propia cuenta encontrando así una de las pantuflas del hombre de 72 años en un ducto cerca de las escaleras de emergencia, lo que los alertó.

“Bajaron al primer piso. Al costado de la pared hay una puerta pequeña será de 50 centímetros. Dice la enfermera que (esta puerta) estaba entreabierta y se le dio la ocurrencia de abrir y ahí encontraron la pantufla de mi papá”, comentó Villegas.

Al encontrar esta pista, llamaron a la Policía, pero indican que el hospital en un principio no permitió hacer la búsqueda dentro del ducto, por lo que tuvieron que llamar a su abogado y así con ayuda de rescatistas se ubicó el cadáver del hombre.

EsSalud se pronuncia

En tanto, EsSalud emitió un comunicado donde expresaron sus condolencias a la familia de Villegas, quien se encontraba hospitalizado por múltiples diagnósticos desde el 17 de abril.

“Esta tarde, durante la ronda de atención del servicio de enfermería, el personal se percató de la ausencia del paciente, situación que informó a seguridad para la búsqueda respectiva y se dio aviso a la Policía”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, la entidad precisó que los “hechos son materia de investigación por la autoridad competente y el hospital está brindando todas las facilidades del caso”.

En tanto, la gerencia del hospital ha dispuesto que se realice una exhaustiva investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Comunicado de EsSalud.

Por su parte, Rosana Villegas calificó de “ofensa” el comunicado emitido por EsSalud. “Ese comunicado para mi es una burla, una ofensa porque nosotros hemos traído la Policía, hemos ido a la comisaría de Lince. Con mi hermana hemos traído a los policías”.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 20 países han identificado casos de la nueva hepatitis infantil desconocida, según indicó la OMS, incluyendo Estados Unidos y Argentina. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis y qué podemos hacer al respecto? Aquí te lo contamos.