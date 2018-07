Hoy sale nueva cartilla para sala y comedor 

La promoción ‘Trome amuebla tu casa’ es un golazo de media cancha. Debido a que la edición del lunes se agotó en los quioscos, hoy publicamos nuevamente la cartilla, para los que no la consiguieron y quienes deseen tener más chances de ganar.



¡Recuerda que puedes llenar todas las que quieras, sin límites!

Recorta los cupones que salen todos los días y pégalos en tu cartilla. Cuando llenes sus 21 casillas de forma correcta, escribe tus datos personales y deposítala en los lugares autorizados.



Los cupones saldrán hasta el domingo 15 de este mes, así que no te pierdas ninguno.



Y aquellos que no pudieron conseguir los primeros cupones, no tienen de qué preocuparse, pues volveremos a publicarlos del jueves 12 al domingo 15 de este mes.



El sábado 21 se realizará el gran sorteo, que premiará a cinco familias. Cada una se llevará un juego de sala y otro de comedor.

¡Con Trome puedes mejorar tu hogar sin que te cueste un sol!.



PREMIOS:



JUEGO DE SALA

-Muebles 3, 2 y banqueta

-1 centro de mesa

-1 centro de entretenimiento



JUEGO DE COMEDOR

-Una mesa con ocho sillas

-1 aparador.

