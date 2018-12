Huachipa: Joven denuncia que su expareja menor de edad amenaza con matarla por no retomar la relación

¡Menores de edad en la mira! Una joven de 20 años identificada como Lady Quispe Alarcón denunció a su expareja, un adolescente de 17 años, por violencia física y por amenazarla de muerte continuamente en Huachipa.

La joven contó para América Noticias que ha denunciado al menor en cuatro oportunidades en la comisaría de Huachipa. A fines de agosto realizó la primera denuncia tras recibir una golpiza, hecho que desató aún más la furia del presunto agresor.

"Me dice que me va matar, que me va cortar la cara, que me va desfigurar", dijo la joven víctima de violencia explicando que todo empeoró desde que lo denunció. A partir de la tercera denuncia, el sujeto aumentó su acoso.

Según la joven de 20 años, el menor se metía en su casa cuando salía. "Regresaba y estaba escondido en mi cuarto", contó Lady Quispe Alarcón, quien teme por su propia seguridad y por la de su familia.

En noviembre pasado, la víctima denunció la última agresión. Fue allí que el menor fue sentenciado a 40 días de internamiento preventivo en Maranguita, aunque, según la joven, no llegó ni al mes y lo soltaron.

Asimismo contó que hace poco se enteró que su expareja, con la que tenía un año de relación, contaba antecedentes por hechos delincuenciales. " El pisa desde los 13 años la comisaría. Toda su vida se ha dedicado a robar", agregó.