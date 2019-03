Huachipa: Mujer policía fue arrollada por conductora que iba contra el tráfico y ¡no tenía brevete!

En Huachipa , la agente de la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional, Vani Centeno Vásquez, fue atropellada por una mujer que conducía contra el tránsito.

La suboficial contó que Vania Janeth Escalante Vargas la embistió con el auto, de placa C91-173, en dos oportunidades luego de que le ordenó que se detuviera. Dijo que incluso estuvo colgada del capó del auto.

“Estoy frente a ella y mete su carro […] Me tenía colgada. Giró con mi cuerpo y cuando frenó, solté el carro. Me paré y siguió metiéndome el carro”, declaró la miembro del orden para Canal N.

Vani Centeno Vásquez agregó que la conductora, al realizar una de las maniobras para evadir la autoridad, casi atropella a una mujer que caminaba por el lugar.

La agente indicó que la conductora solo detuvo el vehículo cuando vio que sacó su arma de reglamento y apuntó en dirección al auto.

De inmediato, con ayuda de otros agentes, intervinieron a Escalante Vargas y se dieron con la sorpresa que no contaba con la licencia de conducir.

En respuesta, la denunciada aceptó su falta (no portar el documento) y a modo de excusa explicó que no sabía que manejaba en sentido contrario.

“Fui manejando porque yo sí sé manejar, pero no tengo licencia. Recién estaba para hacer los trámites. Todavía no había hecho nada […] Yo estaba siguiendo a una minivan que estaba saliendo por ahí porque el otro lado estaba atorado por tráfico. Yo no sabía que era sentido contrario”, dijo.

Ella fue conducida a la comisaría de Huachipa y sería denunciada por los delitos contra la administración pública y contra la vida, el cuerpo y la salud. En tanto, la agente de Tránsito no sufrió lesiones de gravedad.