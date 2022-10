Ángel Aldahir Chillcce Buendía es el nombre del joven universitario de 22 años que terminó siendo asesinado por sus tres supuestos amigos del barrio. El macabro crimen ocurrió en Huancavelica, donde estos sujetos cortaron varias partes del cuerpo de la víctima, grabaron los hechos e intentaron descuartizarlo.

Los presuntos asesinos responden a las edades de 17 años y 18 años y habrían actuado contra la víctima por supuestamente haberse metido en la relación amorosa de uno de ellos . El video que fue compartido por ellos mismos se escucha que son incitados a continuar apuñalando a Ángel.

El hermano de la víctima brindó su testimonio a América Noticias tras recibir una llamada donde le comunicaron que encontraron a Ángel Chillce.

“ Yo me alegré, pregunté ‘dónde está para recogerlo’, pero me dijeron que estaba acuchillado ”, precisó. Hasta el momento, no se sabe quién de los tres jóvenes habría decidido grabar el macabro crimen.

JUSTICIA PARA ÁNGEL

Ángel Chillcce Buendía desapareció el último 18 de octubre y apareció muerto en un bosque de Intihuatana, en el barrio conocido como Pueblo Viejo, en Lircay. La Policía ya se encuentra investigando los hechos, sin embargo, la familia exige justicia.

La víctima fue golpeada y apuñalada brutalmente al menos 30 veces en distintas partes de su cuerpo. Los efectivos han logrado detener a dos de los tres presuntos autores del crimen.