Huánuco: Mujer le suplica al juez que no envíe a prisión a su pareja tras agredirla frente a sus vecinos

¡Inaudito! Un caso de violencia contra la mujer se registró en Huánuco en los últimos días cuando un sujeto fue captado por sus vecinos agrediendo a su pareja fuera de su casa. Sin embargo, lo más sorprendente de la denuncia fue que la víctima cambió de versión y hasta le suplicó al juez que no envíe a prisión a su propio agresor.

Durante la audiencia de prisión preventiva, la mujer defendió al padre de sus hijos y justificó los maltratos físicos que recibió. "Él no tiene la culpa, yo tengo la culpa por abandono de hogar. Yo me he largado de la casa", dijo ante el juez.

En otro momento, la mujer le suplicó entre sollozos al juez para que no envíe a la cárcel a César Galván Aguirre Evaristo, quien era agente de Serenazgo del distrito de Amarilis, en Huánuco. "Por capricho he hecho eso", dijo entre lágrimas.

Sin embargo, la evidencia era contundente. Y es que unos días antes, vecinos de la víctima captaron la agresión del sujeto en plena calle. En ese momento, la víctima pidió ayuda porque temía por su vida, aunque en el Poder Judicial dijo que su agresor era el único sustento de su hogar. "Él me da todo, él es padre de mis hijos, ahorita estoy una semana sin comer", lo justificó.

Finalmente, el juez hizo caso omiso a las súplicas de la mujer y dictó 3 meses de prisión preventiva contra César Galván Aguirre Evaristo, quien también tiene otras denuncias por violencia contra varias mujeres.