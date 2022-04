Peruano que se respeta. Ella canta huaynitos, suelda estructuras metálicas y pinta murales. Dina Albornoz Evangelista (42), más conocida como ‘Zumilinda, la Dulzura del amor’, es una talentosa cantante folclórica, que no solo destaca en el ambiente vernacular, sino que, además, es una mujer emprendedora, que trabaja soldando o pintando con tal de sacar adelante a su única hija.

Mamita huanuqueña es maestra soldadora y pinta murales

Desde su natal Huánuco, en el distrito de Santa María del Valle, Albornoz llegó a Lima a los 16 años para trabajar como empleada doméstica, luego como vendedora de papita con huevo y helados. No le temía al trabajo duro, porque su meta fue triunfar en la capital. Por eso no sorprendió verla usando una máquina para soldar o pintando los rostros de ‘Orejita’ Flores y el ‘Tigre’ Gareca en una canchita de Santa Anita.

“Me llamó la atención el tema de la soldadura, y preguntando aprendí la técnica correcta para soldar. Pero también me gusta dibujar y pintar, los rostros de la selección fue mi homenaje al equipo por clasificar al repechaje. Soy una de las personas, que no le teme al trabajo duro. Soy mil oficios y me siento orgullosa de lo que hago y de lo que soy”, contó la artista.

Pero su pasión más grande es la música. Fue corista en la iglesia Natividad de la Santísima Trinidad de su comunidad y aprendió algunas técnicas de canto gracias a su papá, que tocaba violín. Ya, en Lima, compró pistas musicales y se grababa cantando huaynos y cumbias. Poco a poco fue mejorando hasta que dejando de lado la vergüenza se animó a lanzarse como cantante folclórica y ahora canta y zapatea en Lima y algunas regiones del país.

Payasitos clowns ponen a bailar con guarachas a vecinos de Ate

Payasitos tocan guarachas en las calles

Peruano que se respeta. En un curioso triciclo adaptado con parlantes y timbales, tres amigos arman la jarana en las calles de Ate Vitarte. Con maracas y usando una nariz clown y enormes zapatos, Vicente Felipe Beltran ‘Chenty’, Christian Saldaña ‘Barny’ e Iván Castilla ‘Kiki-Kí’, conocidos como los ‘Payamúsicos’, ponen a bailar con guarachas, cumbias de antología y huaynos antiguos a peatones y transportistas.

LEE: Jugó con el ‘Loco’ Vargas y ahora se hace llamar el ‘Daddy Yanquee del folclor’

Ellos, con su orquesta Claun ‘Son Pandemia’ tocan los temas que nunca pasarán de moda, como: ‘Caballo Viejo’, ‘Don José’, ‘El Muñeco de la Ciudad’, entres otras canciones conocidas como los ‘viejitas calientes’. Pero no solo hay buena música, sino que también brinda un show de comedia para que los transeúntes se rían de sus ocurrencias.

Esta divertida propuesta musical surgió en pandemia, en enero del 2021. Iván Castilla, su director, siempre tuvo el deseo de incursionar en el arte y por ello se puso a estudiar canto con algunos amigos. En plena segunda ola del Covid-19, se animaron a tocar por primera vez en las calles con apenas dos pistas musicales. “Estábamos nerviosos, pero dejamos a un lado la vergüenza y nos pusimos a alegrar y bailar a los que nos veían”, cuenta Castilla.

Antes de hacer shows como clown, Castilla bailaba en las calles como danzante de tunantada. Pero su deseo por la música pudo más. “Recuerdo que salimos a tocar con mucho temor, no solamente por temor a contagiarnos del virus sino por qué nos quiten o decomisen los instrumentos, equipos de sonido o nuestro escenario móvil, que es nuestra moto”, explicó el artista.

LEE: Hincha de la selección talla el rostro del ‘Tigre’ Ricardo Gareca en un zapallo

