Huaral: Acusan a inquilino de arrojar del segundo piso a su casero porque le pidió que dejara de tomar

El propietario de una vivienda de Huaral resultó herido tras enfrentarse con el inquilino de su casa. Y es que el sujeto, de nacionalidad venezolana , lo empujó desde el segundo piso por una insólita razón.

Según consignó el diario La República, la pelea entre ambos inició porque el ciudadano venezolano decidió celebrar su cumpleaños bebiendo al interior de la casa de Huaral. Fue en ese momento que el dueño de la propiedad, identificado como David Vadillo Carrasco de 53 años, acudió hasta la reunión para conversar con el extranjero.

Propietario e inquilino se agarraron a golpes y finalmente el peruano terminó cayendo desde el segundo piso. Según la versión de otros testigos y vecinos, fue el extranjero venezolano quien lo arrojó desde lo alto.

Sin embargo, según la versión del ciudadano venezolano, ambos cayeron desde el segundo piso, aunque él amortiguó el impacto ya que cayó sobre el propietario de la vivienda de Huaral en la que vivía.

“Yo tengo mi moral y no me voy a ir a ningún lado. El señor llegó hablando y me dice: 'tú no puedes beber porque yo soy el dueño', yo le dije que estaba cumpliendo años cuando me zampó el coñazo [...] En lo que él me empujó para darme el coñazo, yo me fui y él se fue conmigo, pero yo caí encima de él", aseguró el extranjero.



Serenos de Huaral llegaron hasta el lugar del confuso accidente para trasladar al dueño de la vivienda hasta un hospital. Por su parte, el venezolano, quien todavía presentaba signos de ebriedad, también colaboró para trasladar al herido.