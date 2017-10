Huaraz: Cae falso odontólogo cuando atendía en estado de ebriedad [VIDEO]

La Policía de Huaraz halló con las manos en la masa al falso odontólogo Federico Alejo Quesada, quien además, atendía en estado de ebriedad y animado con la música de Segundo Rosero. Así como lo lees. Este sujeto se hacía llamar el 'odontólogo del pueblo'.



Alejo Quesada tenía su consultorio en su domicilio y atendía detrás de un mantel que hacía las veces de cortina. Al momento de la intervención, el falso odontólogo atendía a un joven.



Al verse descubierto, Alejo Quesada perdió el control. "Ninguno será intervenido, señor. Aquí no hay nada. Se me retiran, por favor", se le escucha decir en el video difundido por Latina.



La esposa del falso odontólogo negó que haya bebido alcohol y desalojó al paciente.



Tanta es la informalidad de Federico Alejo que tenía algunos mensajes para sus clientes: "No hay fiado. Trabajo acabado, trabajo cancelado".



Otro decía lo siguiente: "Ojo, no aceptamos créditos, prendas, documentos o devolución".



Pese a resistirse, la Policía lo detuvo y lo puso a disposición de la justicia.