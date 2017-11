Huariques del Callao: Los jugos más famosos del primer puerto [FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

De cuando en cuando caigo por el Mercado Central del Callao que está en la Av. Saénz Peña. Es muy variado, hay de todo. Principalmente, mucha vida y color. Ya hemos reseñando en este espacio el histórico pan con relleno de Jano Loo, imperdible. Justo al frente de este puesto, en el corazón mismo del mercado, está otro huarique legendario: ‘La perla de los jugos’. Y es un dulce corazón.

El puesto lleva allí ya 47 años vendiendo los jugos más famosos del puerto. Lo inició la madre de doña Nelly Villafani Venturo, quien sigue, como hace más de cuatro décadas, supervisando todo.La visité el feriado pasado y el local reventaba de gente. Los “jugueros” han adquirido una destreza sin igual para preparar unos deliciosos jugos a una rapidez asombrosa. Doña Nelly, aunque se le ve más calmada, está atenta a todo.

Su ojo entrenado no permite que se le pase ningún error. La experiencia, muchas veces, vale más que los cartones. Ella aprendió y de su madre al principio, y luego fue descubriendo sus propias técnicas.Pudimos conversar un rato y me contó que no hay ningún secreto en especial. Simplemente se trata de buscar fruta muy fresca.

Van a diario al mercado mayorista de frutas de la Av. Arriola, muy temprano para seleccionar las mejores piezas. Las pulpas son cortadas en trozos cada día, y las ponen en agua hervida y fresca en unas jarras enormes (que se pueden ver en las fotos). Esto permite tener ya la fruta lista y fresca para hacer con rapidez los jugos. Siempre es fruta del día. Pedí uno surtido, y estaba en verdad delicioso.

Mi recomendación especial es que lo pidas helado. Refresca mucho más. Te deja una sensación de frescor y dulzura en el pecho que alivia cualquier tristeza. Además, te viene en un vaso bien grande con su yapa respectiva. Logré identificar algunos sabores como el de la papaya y la fresa. Como es conocido, el surtido también lleva piña, plátano y betarraga.

Es más, si deseas yapa extra, ve con tu camiseta del Sport Boys, pues como buena chalaca de toda la vida, doña Nelly es hincha del equipo rosado.Ya que estaba allí, probé también el jugo de lúcuma con leche. Aunque costaba mucho más que el surtido helado, valió la pena cada centavo. De alguna manera, han encontrado el nivel exacto de azúcar y fruta en cada preparación. Provecho.



DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘La perla de los jugos’

- Plato recomendado: Jugo surtido (heladito)

- Precio: S/ 5.50 un vaso bien grande más su yapa.

- Dirección: Mercado Central del Callao (Av. Saénz Peña, cuadra 6, Callao). En el centro mismo del mercado, frente a los chinos que venden chicharrones.

- Horario: De 7 am a 5 pm, todos los días, incluso domingos y feriados.