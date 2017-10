Huariques: Las 'Conchitas' que son cosa seria en Lince [VIDEO y FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

José tiene cara seria. Es educado, pero de semblante fuerte, de pocas palabras. Fui difícil sacarle algunas declaraciones. Hasta que llegó su esposa Ruth Zárate, que es la que maneja toda la parte comercial de este huarique, y entonces recién se soltó un poco más. Ella pone la parte administrativa, y José pone la sazón. Acá no hay estereotipos de género.

El huarique se llama ‘Tsunami’ y ya está 4 años en el Mercado Risso N° 2, en Lince. Ya antes hemos comentado en este mismo espacio, otro huarique en el mismo mercado, el de la señora Valencia y sus enrrolladitos de pejerrey. Y viendo los otros huariques del lugar aquel día, le metí ojo a unas ‘conchitas a la chalaca’ (conchitas de abanico, no choros) y desde entonces no dejaba de pensar en ellas.

Esta semana fui a probarlas y no me decepcionaron. Ruth me contó que antes vendía frutas y otras cosas, pero desde hace 4 años, con su pareja, decidieron entrarle al negocio de la comida marina. Como les decía, José me contó que trabajaba en seguridad. Y de hecho, tiene pinta de un tipo duro. Robusto y con una mirada pétrea que parece que te para de cabeza con un soplido.

Pero es muy educado, y la dureza de su figura contrasta con la suavidad y arte con que sus manos han aprendido a cocinar. Y aprendió de una forma muy aguerrida. Él trabajaba de seguridad en hoteles, y se metía a las cocinas a ver y entender los secretos de los fogones. Cuando había alguna capacitación en gastronomía, aprovechaba y se colaba. Así aprendió a preparar las magníficas conchitas a la chalaca que vende hoy.

Está a un sol a la unidad, así que puedes pedir a gusto las que te provoquen. Como Dios manda, son con cebolla roja en cuadritos finitos, y tiene un toque picante exacto. Diría que un picor medio alto, pero a mí me gustan así. Son muy jugosas, así que en el plato queda como una leche de tigre que te la tienes que tomar del canto para no desperdiciar ni una gota.

El espacio es pequeño, pero se dan maña para preparar varias cosas, hasta ‘chaufa de mariscos’. Pero sin duda, lo que más sale son las conchitas a la chalaca, los choros a la chalaca y la leche de tigre. Ya que estaba allí, probé también la leche de tigre y el chaufa, que te lo sirven como para albañil y camionero juntos. La leche de tigre también es de respeto. Y todo ello tienes que bajarlo con gran un vaso de chicha de maíz a dos soles. Provecho.

DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘Tsunami’

- Plato recomendado: Conchitas a la chalaca (son las conchitas de abanico).

- Precio: S/ 1 sor por unidad.

- Dirección: Puesto #5, del Mercado Risso N°2, en Lince. Entrando al pasaje que está por la puerta del lado de la calle Julio C. Tello cuadra 9.

- Horario: De 9 am a 4 pm, de martes a jueves (descansan miércoles).