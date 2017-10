Huariques de Lima y Callao: La esquina del chaufa en San Miguel [VIDEO y FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

Dicen que el arroz chaufa es de origen chino, y normalmente lo sirven en chifas. Los hay para todos los precios y gustos. Pero lo cierto es que el chaufa es más peruano que el último gol de Guerrero frente a Colombia. Esta semana llegué a un huarique que vende platos criollos (no es un chifa), y donde la joya de corona es un arroz chaufa que es cosa seria. Es muy conocido en el barrio de la Av. La Paz, justo a mitad de la cuadra 8.

Es apenas un pequeño quiosco de metal, pero venden varios platos peruanos. Como les decía, su chaufa es ya muy conocido en el barrio, y sobre las 8 pm se llena el sitio. Se llama ‘Charito’ el huarique (no hay cartel), pero cuando llegué lo estaba atendiendo Nila, la nuera de Charito. Muy risueña ella, me contó que ya están en esa misma esquina por más de 28 años. De hecho, muchos de los que llegan allí ya se conocen y se saludan con afecto. Todos son amigos en este lugar.

Huariques de Lima y Callao: La esquina del Chaufa en San Miguel

En todo ese tiempo, poco a poco, han ido perfeccionado el sabor de un chaufa muy propio. Nila cuida el secreto celosamente. Apenas me dijo que el truco está “en los ingredientes frescos y la buena mano”. Sin embargo, logré sacarle algunos detalles. El pollo no es en trozos, como normalmente viene en los chifas, sino que es deshilachado. Y acá otra sorpresa: es pollo horneado. Queda muy bien. Siempre he considerado que el chaufa más peruano es el de pollo y hot dog.

Desde luego, como todo chaufita de huarique, no faltan sus varias rodajas de hot dog. Por lo demás, el plato es bien servido y a 10 soles. Suficiente para calmar a un gordito como yo.

Mención aparte merecen las salsas. Es otra diferencias con los chifas, en que los comensales solo agregan sillao. Acá te puedes poner unas salsas caseras muy sabrosas. Me gustó mucho la tártara y la golf. El ají tiene un toque especial. Le sentí el gusto de la ocopa sureña, aunque mucho más picante. Es decir, no solo pica rico, sino que tiene mucho sabor.

Huariques de Lima y Callao: La esquina del Chaufa en San Miguel

Te preparan todo frente a tus ojos en una plancha, lo que abre más el apetito por el aroma que desprende, la vista y los vapores de la preparación. Definitivamente, tengo que regresar, pues había una papa rellena que me estaba haciendo ojitos y un lomo saltado que me miraba con deseo. Provecho.



Huariques de Lima y Callao: La esquina del Chaufa en San Miguel

DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘Charito’

- Plato recomendado: Arroz chaufa

- Precio: S/ 10.

- Dirección: Av. La Paz, cuadra 8, San Miguel. Está a mitad de cuadra, en una esquina que hace un muro, al lado de la ferretería García.

- Horario: De lunes a sábado de 7.20 pm a 11.20 pm.