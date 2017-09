Huariques de Lima y Callao: Pepitos, los sanguchones venezolanos [FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco (@eabusad)





No solo de arepas viven los venezolanos, también de ‘pepitos’. Como todos hemos visto, muchísimos hermanos venezolanos han venido a nuestro país en el último par de años. Gente con ganas de salir adelante, empeñosos, trabajadores. Normalmente, en cuanto a comida, los vemos vendiendo arepas por todos lados. Pero esta semana, conocí los ‘pepitos’, una suerte de sanguchón típico de Venezuela.

El huarique se llama ‘Asuu Pepitos’, y está en la Av. Nicolás de Piérola, en Barranco. Es nuevo, recién va a cumplir dos meses. Todos los que allí trabajan son venezolanos y súper amables y comunicativos. Así que me contaron sobre este sanguchón. Se les llama así ‘pepitos’ a los que vienen en un pan baguette de 20 centímetros, como para compartir entre dos. La base que llevan todos los pepitos es lechuga, col, papas al hilo, salsa tártara y queso parmesano. De allí van variando los rellenos. Para no quedarme antojado, me pedí dos: uno de carne, y otro que llaman ‘la tripleta’. Este último creo que me gustó más, aunque estaban buenos ambos.

‘La tripleta’ venía con pollo, carne de res y chorizo en trozos. Detecté un sabor agradable y familiar, pues tenía como la cebolla con tomate del lomo saltado, o eso me pareció. Como sea, le daba un sabor muy agradable. Pese a que eran varios ingredientes, se dejaban identificar los sabores, incluso el queso parmesano.

Un valor agregado son las salsas, que las hacen en casa, y son de lo más variadas. Había una crema de maíz amarillo, de dulce gusto. Les recomiendo también la salsa alemana, que es con palta, y la salsa tocineta, saladita con trocitos muy chicos de tocino. La sala de ajo también se defiende.

Para rematar la faena pedí un ‘patacón de pernil’, una suerte de sánguche en el que pan es remplazado por plátano machacado y a la plancha, relleno con una suave carne de cerdo. Además, traía una gruesa capa de queso derretido que le daba una textura increíble. Me contaron que el queso también lo hace un venezolano que ya lleva tiempo viviendo en Lima. Según me explicaron, el ‘patacón’ es originario del estado de Zulia, al noreste del país llanero. Es diferente a los patacones de la selva peruana, que son más como bocaditos o acompañamiento. Tiene que probarlos.

- Huarique: ‘Asuu Pepitos’

- Plato recomendado: Pepito tripleta

- Precio: S/ 16.

- Dirección: Av. Nicolás de Piérola 132, Barranco.

- Horario: De domingo a jueves de 6 pm a 12.30 am. Y viernes y sábado de 7 pm a 3 am.

- Facebook: https://www.facebook.com/ASUU-Pepitos-216887958811998/