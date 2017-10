Huariques de Lima y Callao: El pollo a la brasa más chalaco del primer puerto [FOTOS]

Por: Eduardo Abusada Franco

@eabusad



Este es el segundo huarique que toco sobre pollo a la brasa, el primero fue sobre El Pollón, en San Isidro. Como ya lo he señalado antes, más que el cebiche, para mí el real plato bandera del Perú es el pollo a la brasa. Se come masivamente en todos los sectores socioeconómicos, y en cualquier hora y época del año; a diferencia del cebiche que se prefiere por las mañanas y días soleados.

Es así que esta semana llegué nuevamente al Callao, donde habita uno de los pollos más clásicos del Perú. La primera vez vine por recomendación de mi compadre Piero Masías, quien me dijo que tenía que venir a este lugar sí o sí. Así que me subí a mi lanchón Coronet de 1972 (porque para ir al Callao, hay que ir con estilo y en lanchón) y me fui rumbo a Chucuito con mi compadre Alejandro de la Fuente, quien ya se ha hecho el camarógrafo oficial de los huariques (aunque ya rompió una cámara). Piero nos aseguró que encontraríamos el pollo a la brasa más memorable del ‘primer puerto’. No se equivocó.

El local se llama ‘Se Salió el Pollo’. Es una casona antigua en una esquina con techos de madera. Aunque esta semana aprecié que han remodelado el salón. Tiene funcionando casi 60 años. Hasta los mozos son bien mayores. Es todo un clásico en el Callao esta pollería.

Respecto a la estrella de la casa, el pollo, debo decir que es uno de los mejores que he probado. No es tan achicharrado como en otros lados, sino de un dorado claro, ligero, como una cerveza suave. Es súper crocante, los huesitos se trituran como galletas; es más crocante de lo normal. Sentí cierta textura como cuando se prepara un pollo en ‘caja china’.

Sobre las papitas fritas hay que decir que estaban muy buenas y te las sirven en justa cantidad. Están bien selladas en su fritura y crujientes. En mi última visita no me parecieron ser papas procesadas, sino papas tradicionales cortadas a cuchillo, pero, como les decía, estaban selladas por todo lado, como las procesadas; pero eran más grandes.

A su vez, te dan ají y mayonesa en cantidades. La mayonesa es casera, como Dios manda, y no en sachets. Sobre el ají, tiene una personalidad muy propia. A diferencia del ají de otras pollerías, donde se siente el huacatay, a este le sentí un pequeño sabor amargo que le da un toque interesante, y no pica en demasía. Se puede comer bastante sin que te irrite el estómago. Es un ají diferente, como que no es de pollería, sino un poco más cremoso.

Pedí un pollo entero. Es importante mencionar que la ensalada la venden por separado. Pero a buen precio: 6 soles un plato grande para compartir. Se le siente muy fresca, pues apenas lleva limón y sal. Suficiente. Provecho.



DATOS ÚTILES

- Huarique: ‘Se salió el pollo’

- Plato recomendado: Pollo a la brasa

- Precio: S/ 47 pollo entero con papas fritas. Porción grande de ensaladas a 6 soles.

- Dirección: Av. Agustín Gamarra 205, esquina con calle Estados Unidos, en Chucuito, Callao. Frente al Colegio 2 de Mayo.

- Horario: Todos los días de 12.30 pm a 12 am.