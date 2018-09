El terrible caso de la mujer que abusó de sus propias hijas en Huarmey tiene indignados a los peruanos. El ultraje se descubrió cuando la pareja de la inescrupulosa madre olvidó su celular en un mototaxi, donde almacenaban los videos de pedofilia.

Los registros comenzaron a circular por Huarmey y alertaron al padre de las niñas, quien puso la denuncia contra su expareja. Al verse descubierta, la mujer huyó con las menores y su actual esposo.

Después de casi un mes de desaparecidas, las niñas fueron encontradas solas, sin su madre, en la Plaza de Armas de Cusco. Por suerte están sanas y salvas aunque aún se desconoce el paradero de su mamá, identificada como Danyk Marianela Farfán Retto.

Un equipo de ATV+ llegó hasta Huarmey para ingresar a la casa donde vivían las niñas con su madre. Allí encontraron cuadernos de las pequeñas, ropa quemada y hasta dibujos pegados a las paredes.

En conversación con ATV+, los vecinos de Huarmey indicaron que nunca esperaron que Danyk Marianela Farfán Retto fuera una mala madre. "Nunca la hemos visto que ha sido mala con sus hijas. No era ni muy fiestera. Supuestamente era una madre ejemplar", declararon.

Asimismo revelaron que la pareja de Danyk Marianela Farfán Retto ofreció 1000 soles a la persona que encontró su celular, sin embargo, las imágenes ya habían estado circulando por todo Huarmey.

Finalmente, el equipo de ATV+ conversó con algunas amigas de las pequeñas, quienes aseguraron que Danyk Marianela Farfán Retto era muy celosa con sus hijas y no les permitía salir regularmente.

"Ella me decía que no podíamos ir a su casa porque a veces nos dejaban trabajos y le decíamos para ir a su casa y ella nos decía que no, que su mama no quería. Ella podía venir a otras casas pero a su casa no", dijo una de las menores consultadas.

Asimismo, la menor contó que Danyk Marianela Farfán Retto no permitía que sus hijas fueran a fiestas y que solo en algunas oportunidades les permitía utilizar celular. "Tenía la clave de su Facebook", agregó la escolar.

Esta es la casa del horror donde inescrupulosa madre abusaba de sus propias hijas. Video: ATV+

