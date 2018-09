Huarmey: Pierde su celular y descubren que mujer abusaba sexualmente de sus dos hijas tras doparlas | FOTOS

¡DE HORROR! Una despreciable mujer fue puesta al descubierto luego que se diera a conocer un video en el que se muestra que abusaba sexualmente de sus dos hijas tras haberlas dopado. En complicidad con su esposo, la fémina dejaba que este grabara los abusos que realizaba en contra de las menores. El terrible hecho se registró en Huarmey, región Áncash.



Este indignante hecho fue descubierto luego que el esposo de la mujer perdiera el celular, el mismo que fue encontrado por otra persona y al ver las imágenes del abuso sexual a las menores, inmediatamente acudió a la policía para denunciarla.



Los efectivos de la Policía de Huarmey tras tener conocimiento de este hecho, se comunicó con el padre de las niñas, quien ha pedido ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de la desequilibrada mujer, que huyó de su domicilio junto a las menores y su pareja.



El Ministerio Público pidió la detención preliminar de Danyk Marianela Farfán Farfán Retto (37). Ella, previo a abusar de sus niñas, las dopaba con un fuerte somnífero y quedaban a merced de la mente macabra de esta mujer, quien sería parte de una red de pedófilos.



El padre de las menores abusadas, de 13 y 10 años, ha pedido ayuda a la población para dar con el paradero de la mujer y así poder recuperar a sus hijas en Huarmey.

“Mi caso no es cualquiera, no quisiera que le pase a nadie nunca, quiero encontrar a mis hijas y se que todos me ayudarán, porque sólo así las salvaremos”, señaló llorando el padre de las Niñas.

Cualquier información pueden llamar al teléfono de la comisaría de Huarmey 043400245.