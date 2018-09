Huarmey: Policía busca a mujer que aparece en video maltratando a su hijita | FOTOS

La policía busca intensamente a una madre de familia, que huyó de Huarmey, región Áncash , junto a sus dos mejores hijas, tras conocerse la difusión de un vídeo donde se le ve ultrajando a una de las menores. El padre de las niñas ha pedido ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de la desequilibrada mujer.



El Ministerio Público pidió la detención preliminar de Danyk Marianela Farfán Farfán Retto (37), tras conocerse el vídeo donde se le ve ultrajando a una de sus hijas, a quien previamente habría dopado.



La policía pudo conocer el vídeo gracias a que la pareja actual de la mujer, Wilfredo Martínez, perdió su celular en el cual estaba almacenado el vídeo. Un ciudadano al encontrarlo lo entregó a la fiscalía de Huarmey para que atrapen a la mujer.



El padre de las menores, de 13 y 10 años, ha pedido ayuda a la población para dar con el paradero de la mujer y así poder recuperar a sus hijas.

“Mi caso no es cualquiera, no quisiera que le pase a nadie nunca, quiero encontrar a mis hijas y se que todos me ayudarán, porque sólo así las salvaremos”, señaló llorando el padre de las Niñas.

Cualquier información pueden llamar al teléfono de la comisaría de Huarmey 043400245.