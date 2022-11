La comerciante Elia Mirtha Gonzales se encontraba acompañada de su hija, nietos y madre cuando cinco sujetos armados irrumpieron en su vivienda, ubicada en la zona de San Mateo de Otao, en la provincia de Huarochirí.

En cuestión de minutos, los delincuentes se robaron S/50 mil y el celular de la víctima. “De la pistola dos veces me hizo un chinchón, yo rogué por mi vida. Me apuntaron en la frente y la barriga me hincaban. Me taparon con manta y frazada toda la cara”, contó la agraviada a América Noticias.

Lo que no sabían los hampones es que la comerciante tenía otro equipo móvil a la mano. En ese momento, Elia Mirtha llamó a su esposo, quien se encontraba en una fiesta en el pueblo, “Hemos hecho la búsqueda de estos malditos por ciertos lugares con los vecinos. Hasta que llegó la noticia que habían capturado a dos”.

Comerciante fue golpeada por ladrones

Cansados de los constantes robos, los pobladores de esta zona incendiaron el vehículo donde estaban los dos presuntos implicados. Al lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes trasladaron a la comisaría a Giancarlos Núñez Quispe, quien registra una intervención por delito de robo agravado, y León Ruiz.

La víctima reconoció ante las autoridades a los dos sujetos intervenidos, quienes recibieron una golpiza por los vecinos cuando fueron capturados.

