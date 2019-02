Ica: Amiga de joven hallada en cilindro revela que le ofreció ayuda para dejar el Perú antes de su trágica muerte

El crimen Nickoll Dayanne Arrasco Barrionuevo ha conmocionado nuevamente el Perú y sembrado la zozobra sobre la situación actual de feminicidios en el país. Y es que nuevamente violaron a una joven, la torturaron, la mataron y abandonaron su cuerpo al interior de un cilindro de plástico en Chincha, Ica.

Tras la macabra muerte de la joven de 22 años, una amiga cercana, quien reside en Barcelona, España, utilizó sus redes sociales para brindar detalles del crimen en Ica y exigir justicia a las autoridades peruanas.

"Tengo mucha indignación. Yo no puedo creer que la gente pueda ser tan salvaje y pueda amordazar a alguien y destrozarle la cara como lo hicieron. Le destrozaron la cara a punta de palazos", reveló la amiga de Nickoll Dayanne Arrasco Barrionuevo.

"No contentos con violarla, no contentos con amordazarla, le pegaron en la cara golpes hasta matarla. La dejaron en una casa abandonada, tirada en un bote de basura, desnuda... malditos" , dijo con la voz entrecordada por el llanto.

Además, la joven reveló que le ofreció ayuda a Nickoll Dayanne Arrasco Barrionuevo para que salga del Perú y se mude con ella a Barcelona y así empezar una nueva vida. "Me quedé pequeña porque no me la pude traer. Le rogué, le supliqué no se cuántas veces para que se venga conmigo. Le iba pagar la clínica para que se desintoxicara pero tampoco...", indicó.

Por otro lado, exigió justicia y que se capture a los asesinos de su amiga. " Allá no están haciendo nada, el asesino anda suelto, como en muchos otros casos. Que esto no quede impune, hagan algo", dijo entre lágrimas.

Finalmente, hizo un llamado a las que dijeron ser amigas de Nickoll Dayanne Arrasco Barrionuevo. "A todas ellas que decían ser sus amigas, hoy por hoy, mi gorda no tenía cómo pagar el ataúd, cómo sacarla de la morgue. Gracias a dios pude prestar el dinero para al menos ayudar en algo y todavía faltan muchos gastos que no están cubiertos. Si la quisieron, sáquense 20 soles del bolsillo, ayuden un poquito y pónganse la mano en el corazón", indicó.