Ica: Homicidas utilizaron a ‘Pirata’ para contactar a joven hallada en cilindro | FOTOS

La policía continúa con las investigaciones del crimen de Nickol Dayanne Arrasco Barrionuevo (22), la joven cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un cilindro. Esta vez intervinieron a Víctor Andrés Guerrero Luhing (40) ‘Pirata’ o ‘Víctor’, el mejor amigo de la joven a quien vio por última vez tras contactarla con un microcomercializador de droga, sin imaginar el desenlace fatal, en Chincha.

Los agentes del Grupo Terna en coordinación con sus pares de la Comisaría PNP Grocio Prado y Pueblo Nuevo, intervinieron a ´Pirata´ en un fumadero conocido como ‘La Antena’, un predio desolado para desmonte, donde sujetos del mal vivir utilizan este lugar para esconderse de sus adicciones a las drogas.

Al registrar a Víctor Guerrero, los agentes hallaron 88 envoltorios de ketes conteniendo pasta básica de cocaína (PBC), siendo intervenido por el delito contra la salud pública- tráfico ilícito de droga- microcomercialización de drogas y por ser cómplice con otros sujetos en el presunto delito contra el cuerpo, la vida y salud- homicidio en agravio de Nickol Arrasco.

Ica: Cae ‘Víctor’ presunto homicida de joven asesinada y hallada en un cilindro Ica: Cae ‘Víctor’ presunto homicida de joven asesinada y hallada en un cilindro

Según la policía, ‘Pirata’ fue utilizado por los homicidas para contactar a Nickol con un microcomercializador de droga, cuya identidad se mantiene en reserva, este sujeto le ofrecería a la joven vender droga al menudeo en los distritos de Grocio Prado y Pueblo Nuevo, pero las intenciones de este sujeto fue asesinar a la joven.

Los agentes está tras los pasos del microcomercializador y sus cómplices de nacionalidad extranjeros quienes habrían utilizado a ‘Pirata’ para que los pongan en contacto con su amiga, ya que ella, necesitaba trabajar para mantener a sus tres hijos, quedando en la orfandad tras la muerte de Nickol hallada en un cilindro el último domingo en una vivienda abandonada.

Ica: Cae ‘Víctor’ presunto homicida de joven asesinada y hallada en un cilindro Ica: Cae ‘Víctor’ presunto homicida de joven asesinada y hallada en un cilindro

‘Pirata’ niega que mató a Nickol



Encerrado en el calabozo de la Comisaría PNP Sectorial de Chincha, Víctor Guerrero Luhing ‘Pirata’, confesó a su madre Ana María Luhing que no asesinó a Nickol, ya que, ella era su mejor amiga.

“Mamá, yo no la he matado, ella ha sido mi mejor amiga, como le voy hacer eso, no tengo sangre en mi polo, tengo mi ropa desde el sábado, no estoy arañado”, expresó sollozando ‘Pirata’ a su progenitora.



La madre del intervenido dijo muy acongojada que la policía investigue rigurosamente el caso y capturen a los autores del crimen contra la joven.