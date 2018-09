Ica: Mujer da a luz a su tercer hijo, le extraen el útero y muere en ambulancia | FOTOS

Una mujer que horas antes había dado a luz a su tercer hijo, falleció cuando era trasladada en una ambulancia al hospital Santa María del Socorro de Ica , luego que médicos del Hospital de Apoyo de Nasca le extrajeran el útero, según denunciaron sus familiares.



Según el esposo de Irma Ishuisa Ishuisa (34), este se puso mal y por eso en primera instancia la trasladó a la posta de salud de Jaqui y de allí al centro médico de Acarí, en Arequipa. En ese lugar alumbró a su tercer hijo.

Debido a que su salud de agravó, pues no salió la placenta, la madre fue derivada de emergencia al hospital de Nasca. Allí, según la familia, Irma, quien deja tres hijos huérfanos, no fue atendida a tiempo.

Es más, sin el consentimiento de su cónyuge, procedieron a extraerle el útero. Como ya sus signos vitales eran muy débiles, los médicos decidieron trasladarla al Hospital Santa María del Socorro de Ica, pero no resistió el viaje. A falta de 5 minutos para llegar, expiró.

El bebe que trajo al mundo hacía unas horas está bien de salud.

Ahora los familiares piden que se investigue las causas de la muerte de lrma Ishuisa y piden justicia.



"No nos han dicho por qué tuvieron que sacarle el útero, simplemente lo hicieron, queremos que la justicia intervenga", dijo el esposo.