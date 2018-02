Ica: Puma escapa de zoológico y población entra en pánico ¡Ya atacó a un veterinario!

¡Qué miedo! Un puma, que se escapó de su jaula en el Zoológico Municipal de Ica , viene causando pánico entre la población y los policías. Cerca de las 8 de la mañana, el felino había salido de su refugio, ubicado en el interior del Campo Ferial.



Al darse cuenta del hecho, los trabajadores municipales alertaron a la policía y a los funcionarios del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (Serfor) para capturar al animal. Incluso se han cerrado todas las puertas para evitar que salga a la calle y se convierta en un peligro para los vecinos.



Según las imágenes difundidas por una corresponsal de nuestro diario, el puma se encuentra trepado un árbol y varios agentes están en alerta para evitar que escape. Un medio de comunicación de la zona, llamado 'Ica Rec', informó que el felino ya habría atacado a un veterinario que lo intentó bajar del árbol y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.



En tanto, en Facebook, varios usuarios hicieron un llamado a los vecinos para que se refugien en casa a fin de que no le hagan daño al animal. “Esa es una especie iqueña en peligro de extinción y hay que protegerla. Todos colaboremos para que no haya necesidad de usar la fuerza máxima y tengan que sacrificar al puma que no tiene la culpa de nada”, indicó Pancho Massa.



También pidió a las autoridades que tengan un plan con especialistas. “Ya una vez una autoridad, por ignorancia y desconocimiento, mandó matar un puma silvestre que huyó de su hábitat natural. Que la historia no se repita”, agregó.



Algunos cibernautas aconsejaron que se le dé un trozo de carne con sedantes para atraparlo. “Es fácil ponerle pollos crudos con sedantes que sea aplicado por un veterinario. Que lo pongan al rededor del árbol, donde está el puma. No lo maten”, dijo un usuario.