Ica: Siete malditos secuestraron a madre con discapacidad mental, la torturaron, la violaron y lo grabaron todo

¡Malditos! Siete monstruos que integrarían una presunta banda criminal llamada 'Los Depravados de Parcona', secuestraron a una joven madre de 19 años con alteraciones mentales para violarla. Familia de la víctima identificó a los atacantes y exigen justicia. Todo ocurrió en Ica.

Los sujetos se llevaron a la joven madre y la condujeron hasta una precaria vivienda, donde la bañaron, se burlaron e insultaron para finalmente abusar salvajemente de ella. Grabaron el vejamen con el objetivo de chantajear sexualmente a una de sus familiares.

La denuncia fue interpuesta por la prima de la agraviada en la Comisaría PNP de la Tinguiña. La mujer acusó a los sujetos de enviarle el video del abuso por WhatsApp para chantajearla sexualmente y obligarla a que se someta a ellos. Si se negaba al pedido libidinoso, el registró iba ser difundido por las redes sociales.

Depravados identificados



De los siete sujetos, cinco fueron reconocidos por la prima de la víctima, por lo que la policía actuó de inmediato para intervenir a los acusados por el presunto delito de chantaje sexual. Se trata de Iván Elvis Melgar Alarcón (27), Jeison Andrés Revata Escate (25), Gerson Junior Gutiérrez (22), Joan Alexis Cabrera Córdova (22) y Leonardo Guevara Fernández (20).



Asimismo, la denuncia será ampliada por el presunto delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud- Violación Sexual, en agravio de la joven madre enferma. El agente que investiga el caso en coordinación el representante del Ministerio Público solicitará la detención preliminar para ampliar la investigación.



"Los sujetos abusaron salvajemente de mi sobrina enferma, ellos se burlaron de mi sobrina, la bañaron en el patio de la vivienda precaria de unos de ellos, arrojándole baldazos de agua, le hicieron tocamientos indebidos en sus partes íntimas, luego los siete abusaron de ella en una cama, fue horrible lo que le hicieron", contó indignada un familiar.



"Uno la sujetó de las manos, otro le introdujo su pene en la boca y los otros abusaron de ella, mi sobrina no podía defenderse", contó la tía de la agraviada.

Antecedentes



Los intervenidos registran denuncia por hurto agravado, violencia familiar, y uno de ellos por tráfico ilícito de droga. Según la policía, confesaron su delito. El execrable hecho se produjo en la vivienda precaria de estera, al parecer de propiedad de Joan Cabrera, ubicada en una invasión en el distrito de Parcona.

“Horror, pesadilla y trauma”



Por otro lado, los familiares la víctima revelaron que la joven era sana desde su infancia, pero lamentablemente sus padres se separaron y fue abusada por la nueva pareja de su madre.



“El padrastro abusó de mi sobrina, se puso la denuncia, pero eso quedó en nada. El hermano del padrastro también abusó de la niña, mi sobrinita se traumó, ya no era igual, mi hermano la hizo tratar y los médicos le manifestaron que sufría de una alteración mental, no supieron explicarle”, contó la tía.



Asimismo, dijo que su sobrina tiene un compromiso con un joven, con quien tiene una bebé de siete meses. "Su pareja no sabe que abusaron de mi sobrina, él trabaja en Chincha y viene cada cierto tiempo. La madre de mi sobrina cuida de la nieta", manifestó.



El padre de la joven enferma es un humilde agricultor quien pide justicia para su hija. Los familiares de la agraviada exigen pena de cárcel para los depravados sujetos.