Idel Vexler: Minedu inició investigaciones sobre caso de libros escolares con errores [VIDEO]

El reportaje de Panorama sobre los libros escolares con errores indignó a más de un peruano y puso en el ojo de la tormenta al Minedu, pues al parecer su control de calidad no es precisamente el más eficiente.



A propósito de la denuncia, el ministro de Educación, Idel Vexler, indicó que ya se iniciaron las investigaciones al respecto, y que los libros en cuestión tienen una vigencia de tres o cuatro años (fueron publicados en 2012), por lo que "no tendría sentido" sacarlos de la currícula.



Vexler señaló que el Minedu ahora busca ser más riguroso y celoso respecto a los materiales, y en especial con sus equipos técnicos. "Lo que hay que hacer ahora, es que las nuevas remesas, los nuevos textos escolares, los nuevos materiales de trabajo, salgan sin errores. Ahí vamos a poner toda nuestra atención".



El titular de Educación aseguró que una de las funciones fundamentales de su gestión es mejorar los equipos técnicos. "Eso no será solo con los textos escolares, sino con todas las tareas que tengan que ver con el desarrollo educativo del país. Tenemos que ser rigurosos (...) para que técnicamente todo lo que norma y proporciona el ministerio, las direcciones regionales y los directores de colegios tenga un nivel de alta calidad ", afirmó.



Como se recuerda, Ángel Sánchez, profesor de la Selección Peruana de Matemáticas, encontró hasta más de 7 errores en los libros en cuestión. "2054 - 1802 = 1252", es solo uno de los terribles de los errores que encontró Sánchez en los libros de matemáticas repartidos para los escolares en Perú.