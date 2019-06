¡Impresiona desde el primero momento! Trucos para perfeccionar tu entrevista de trabajo

La búsqueda de un puesto laboral, a veces, puede llegar a ser un proceso complejo y largo. A pesar de que sabes todo lo que vales como profesional y persona, esto debes lograr trasmitirlo a tus reclutadores, si quieres salir airoso.

En muchas oportunidades, un currículum vitae llamativo y que sobresalga no es suficiente; menos el haber pasado todas las etapas. ¿Por qué? La respuesta es simple: una persona no llega a acceder a la vacante a la que postula porque no convenció de sus conocimientos, habilidades, capacidades y aptitudes a sus entrevistadores.

Si te encuentras en la fase final de un proceso de selección o postularás a un trabajo , ten en cuenta que el mayor puntaje se determina cuando el reclutador te tiene frente a él para conocerte y determinar si eres la persona indicada para su organización.

La entrevista de trabajo es la fase definitiva, dentro de cualquier proceso de búsqueda de empleo. (Foto: Freepik)

Pero ¿cómo impresionar en las entrevistas de trabajo? El portal Universia te da tres consejos básicos para que salgas victorioso y accedas a la vacante a la que postulas.

Ten en cuenta que antes de que llegue ese momento, debes tener algunas respuestas preparadas con el fin de que sepas cómo contestar, pues el personal de Gestión de Talento no sólo querrá saber cómo eres en el ámbito profesional, sino también conocer tu personalidad y manera de hacer las cosas.

Durante una entrevista de trabajo, muchos postulantes tienen temor de enfrentarse a varias preguntas que le realizará el reclutador. (Foto: Freepik)

Consejos para afrontar una entrevista de trabajo

1. Responder de forma relajada y abierta a las interrogantes. No te sientas presionado y menos te pongas nervioso; si lo haces, lo único que transmitirás será inseguridad. Así que relájate y responde de forma abierta las preguntas que te realicen. Siempre muestra una actitud dialogante y abierta a la comunicación.

2. Comenta de forma breve tu experiencia laboral. Prepáralo en tu casa para que así durante la entrevista no te extiendas demasiado contándole a tu reclutador toda tu experiencia laboral. Ellos valoran mucho la capacidad de síntesis que puede tener un postulante. Incluso, si lo practicas con anterioridad podrás decírselo de manera fluida.

3. Investiga sobre la organización a la que postulas. En una entrevista valoran que hayas investigado sobre la empresa a la que postulas. De esta forma podrás contestar interrogantes vinculadas a ella e incluso decir por qué tu perfil se ajusta a determinado puesto, de acuerdo a la peculiaridad de la compañía y demostrarle que encajas perfectamente si te contratan.