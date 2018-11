Indecopi | Publicidad engañosa, ese adverso de todo consumidor

Creemos saberlo, pero no. De acuerdo al Servicio de atención al ciudadano del Instituto Nacional (SAC), perteneciente al Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), todo consumidor goza de seis derechos principales.

En principio, debe ser informado verídicamente sobre el producto o servicio que adquiere, ser escuchado ante cualquier duda, comentario o aporte, tener la libertad de elección ante la variedad de bienes y servicios, recibir un trato equitativo y justo, efectuar pagos anticipados y, sobre todo, proteger su salud y brindarles seguridad.

En esa línea, Roberto Córdova García, presidente del Instituto de Protección al Consumidor Caudal, agrega que los consumidores deben tener la cultura de la curiosidad y el reclamo.

"Exigir la información detallada de los productos, más aún si se trata de alimentos, no es una opción, sino una obligación. Todas las empresas tienen la obligación de colocar información en sus etiquetas o rotulado", asevera.



¿Qué pasa cuando eso no se cumple? Le pasó a Gloria, sancionada con S/1,5 millones porque sus productos Bella Holandesa, Bonlé y Gloria decían ser "deslactosados" cuando no lo eran; y a San Fernando, a quien pusieron una multa de S/1,8 millones por etiquetado incorrecto.

Y hace unos días, otra empresa ha sido multada con 40 UITs por un contexto similar: Sky Foods S.A.C, dedicada a la producción y venta de suplementos nutricionales para deportistas y público ‘fitness’.



De acuerdo a la Resolución Final N° 2266-208 / CC2, la empresa consignó información incorrecta en las etiquetas de sus productos Prenox, Full Whey, Whey Protein concentrada, Super Whey e Iso Pro.

Indecopi, por ello, ha dado un plazo no mayor a 30 días de la notificación, para que se retire del mercado estos productos y los reetiquete. Además, tendrán que emitir un comunicado mediante sus plataformas sociales indicando esta medida. En tanto, la empresa no se ha manifestado al respecto.



Tras exponer lo manifestado, Córdova García asevera que uno "puede ver mil cosas en el etiquetado y en la publicidad de cualquier producto, pero no hay nada como lo que te indica el cuerpo".

"En países desarrollados, esto es común. Lo importante es que el consumidor se haga respetar y, a la primera circunstancia que lo desfavorezca, ponga la denuncia. Solo así se pueden descubrir los casos", finaliza.