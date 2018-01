Indecopi vigilará que no se incurra en abusos en el caso de Inkafarma y Mifarma [VIDEO]

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ( Indecopi) se pronunció sobre la compra de las accion de Quicoro S.A. por parte de la Intercorp. Esta compra incluye a las cadenas de farmacias BTL, MiFarma y Fasa.



Indecopi indica que estarán fiscalizando constantemente el tema para que no se impida la participaciónde farmacias independientes en todo el Perú.



"El Indecopi vigilará que no se incurra en actos de abuso de posición de dominio o que impidan a las farmacias independientes competir activamente en el mercado. La supervisión de este mercado se realiza continuamente", señaló Indecopi.



Indecopi también manifestó que no cuenta con las atribuciones para poder revisar la compra de acciones, ya que no existe un régimen de autorización previa para este tipo de operaciones en Perú.



"A diferencia de otros países, en el Perú no existe una ley de control de concentraciones o fusiones que permita revisar la compra de empresas competidoras, por lo que el Indecopi no puede prohibirla ni condicionarla", sentención Indecopi.



El caso. Intercorp, a través de la compañía InRetail Perú, logró comprar el 100% de las acciones de Quicorp SA ( BTL, Mifarma, Fasa 2)