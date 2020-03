¡INDIGNACIÓN TOTAL! La abuela de la niña de cuatro años que fue cruelmente asesinada a manos, presuntamente, de un adolescente de 15 años, mostró su molestia y rabia contra su hija, Mirella Huamán Santiago, a la que acusó de irresponsable por dejar a sus dos pequeñas solas para irse a bailar a una fiesta que se estaba dando cerca de la zona donde ella vivía. La mujer solicitó la custodia de su otra nieta de dos años y pidió que castiguen a su hija.

“Yo estoy pidiendo que me den la carta poder para poder tener a mi nieta de dos añitos. Ella es irresponsable, es descuido de mi hija, yo quisiera que a ella la castiguen”, dijo al borde de las lágrimas la abuela de la pequeña fallecida.

Asimismo, resaltó que ella también crió sola a sus tres hijos y que no tuvo necesidad de buscar marido, en referencia a que la joven de 22 años se encontraba en un hostal al momento de que fue informada de la muerte de la niña.

“Yo también los he criado a ellos, a tres hijos sola y yo no he buscado ni marido, nada y nunca con bebitos me he ido a la fiesta. No iba. Ella se ha ido a tomar, paraba con un hombre de aquí y después de la fiesta se ha desaparecido y ha llegado a las 9 ya cuando mi nieta estaba muerta”, aclaró

MAMÁ ESTABA EN HOSTAL

Mirella Alexandra Huamán Santiago (22), la madre de la niña de 4 años que fue raptada y asesinada en la zona de Payet (Independencia), dio una entrevista a 24 horas de Panamericana y contó por qué no estuvo al cuidado de las niñas y dónde estaba al momento en que se enteró de la muerte de su pequeña. La mujer con mucha frialdad dijo que “fue mi error, mi culpa todo lo que ha pasado” y que nada de esto hubiera ocurrido si no se iba a la fiesta.

Reveló que al momento que se entera que hallaron el cuerpecito sin vida de su niña, ella estaba en un hostal. “Yo estaba en un hostal cuando la Policía me llamó, me fui a descansar”, sostuvo.

La mujer afirmó que viajaría a la sierra y que va “arreglar el problema porque nada está dicho”.

Encuentran muerta y con signos de abuso de niñita de 4 años reportada como desaparecida