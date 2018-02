Independencia: Evaluaron supuesta carne de perro que utilizaba chifa ¡Entérate aquí cuál fue el resultado! 

Una infinidad de críticas hasta ataques racistas recibió el ciudadano chino Liu Xinhuan, acusado de utilizar carne de perro en un chifa de Independencia , luego de que se encontrara en su camioneta un can vivo en un costal junto a carne embolsada. Tras la grave denuncia, la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional evaluó la procedencia del producto.



A través de su Facebook, el abogado de Xinhuan, Edwin de la Cruz informó que la carne incautada sería de res, según el dictamen pericial de análisis toxicológico. “Se ha llegado a la conclusión de que no era carne de perro. La fiscal Luzmila Aguilar incluso ha tomado la manifestación de la señora Aymé, quien vendió le carne de res al señor Xinhuan”, indicó en un video, en donde aparece el letrado con su perrito Orejitas.



Agregó que la señora además de darle la carne también le regaló la mascota, que estaba en un costal para evitar que ensucie el carro. “Queda totalmente aclarado estimados vecinos que la carne es de res. Me comprometo a defender a las mascotas gratuitamente, porque adoro a las mascotitas como a mi perrito ‘Orejitas’”, comentó.



Además de un video, en la publicación aparecen fotos del abogado con los resultados del análisis y otra donde está el ciudadano chino con las personas que le vendieron la carne de res. También figura una imagen del dictamen pericial, que dice que la muestra analizada ‘presenta características compatibles con carne de res (color, olor, consistencia, tejido muscular, esquelético, textura, dimensión, lípidos, proteínas)’.



Tras los resultados del dictamen, los comentarios a favor del ciudadano chino no tardaron en aparecer en las redes sociales. “Gracias, doctor, por la aclaración. Ahora si podré ir tranquilo a comer mi kamlu wantan", dijo un usuario. “Señor Edwin de la Cruz, realmente esperemos que la imagen del muchacho y de las miles de tiendas sean limpiadas", comentó otro cibernauta.



Como se recuerda, el 18 de enero, un grupo de serenos y funcionarios de fiscalización de la Municipalidad de Independencia hallaron una camioneta negra en cuyo interior encontraron un can vivo junto la supuesta carne de perros, que iba ser utilizada en el chifa Asia. El hecho ocurrió en la calle Uno, en la zona industrial de dicho distrito.