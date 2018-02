Independencia: Chifa acusado de vender carne de perro reabrió su local  

Hace unas semanas, el ciudadano chino Liu Xiunhuan se salvó de ser linchado por una turba de defensores de los animales, quienes lo acusaban de cocinar con carne de perro en su chifa ‘Asia’, ubicado en Independencia. Ahora está muy contento porque Gastón Acurio y otros chefs famosos lo visitarán para expresarle su solidaridad, pues se demostró que lo que le incautaron era carne de res.



“Nos sentiríamos muy honrados con la presencia de los chefs”, dijo Liu Xiunhuan, mientras presentaba los platos más representativos de su restaurante, como el tallarín saltado, kam lu wantán, chi jau kay, pollo ti pa kay y otros.



SU MASCOTA

El ciudadano chino y su socio desean reflotar su negocio y quitarle la mala imagen que se ganaron de manera gratuita, solo porque encontraron bolsas de carne y al costado un pequeño perro dentro de su automóvil el pasado 18 de enero.



También pidió que le devuelvan su mascota. “Fue un regalo que me hizo mi casera del camal de Canta, donde compré la carne de res”, expresó. “Es mi mascota y quiero que me la devuelvan. Quedó comprobado que no usamos carne de perro. Nosotros queremos a los animales”, comentó.



A través de un comunicado, la Sociedad Central de la Beneficencia China manifestó su rechazo a la difamación contra Liu. T.Paredes)



Independencia