Independencia: Dueño de chifa acusado de vender carne de perro se defiende [VIDEO y FOTOS]

La denuncia. Fue la semana pasada que algunos vecinos de la zona industrial de Independencia se quejaron que un chifa de la zona vendía carne de perro. La denuncia fue hecha y las fuerzas del orden se hicieron presente en el chifa de Liu Xinhuan. Las autoridades encontraron carne de perro y canes vivos dentro del local, según La República.



Se defiende. Pero Liu Xinhuan se defiende indicando que es víctima de racismo y xenofobia. Como se recuerda, en la camioneta de Liu se encontró un perro vivo dentro de un costal.



El dueño del chifa en Independencia indicó al noticiero de "Buenos Días Perú" que él compró la mercadería a un hombre de Canta, al norte de Lima y reiteró que no se trata de carne de perro.



¿Y el perro? Liu Xinhuan indica que el perro que se encontraba en la camioneta fue un regalo y la señora que se lo regaló le dio un costal para que no ensuciara la camioneta e indicó que la cabeza del can estaba descubierta.



El abogado. Por su parte, Edwin de la Cruz, abogado de Liu, indicó que su defendido cometió el error de poner al perro en la maletera de la camioneta. De la Cruz también manifestó que presentará una denuncia contra la Municipalidad de Independencia y las personas que acusan a Liu de maltrato animal.