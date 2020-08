¡EL SUSTO DE SU VIDA! Un abogado fue secuestrado por varias horas por un grupo de delincuentes que le robaron alrededor de 3,500 soles de sus tarjetas de crédito. Esto sucedió tras abordar un taxi colectivo a la altura de la estación Naranjal del Metropolitano, en Independencia, según contó él mismo en el noticiero América Noticias.

El abogado Juan Carlos Condori sostuvo que el pasado martes abordó un taxi colectivo para dirigirse a su vivienda. Luego de 10 minutos de estar en la unidad, las personas que se hacían pasar como pasajeros lo amenazaron y le pidieron sus tarjetas de crédito.

“ Habían jaladores de los taxis colectivos, por el apuro yo me subí a uno de ellos. Diez minutos después me amenazaron, me vendaron los ojos y me golpearon. Me piden información sobre las tarjetas de crédito, cuánto tenía y cuando les dije, me indicaron que me iban a retener por varios días ” , relató la víctima, quien temió por su vida.

Condori precisó que luego fue llevado a una vivienda donde permaneció dos horas y que luego fue liberado, aunque detalló un hecho curioso que pasó entre los mismo delincuentes, pues uno de ellos habría fugado con todo su dinero y dejó de contestarle al otro el celular, pues aparentemente iban a compartir el botín.

“Cuando estaban coordinando entre los delincuentes, uno de ellos no le contestaba el teléfono. Entonces, tras no tener la información de su cómplice, ellos tomaron la decisión de dejarme por un cerro de Collique”, comentó.

CÁMARAS DE SEGURIDAD GRABARON SECUESTRO

Añadió que ya interpuso la denuncia; sin embargo, pide apoyo de las autoridades con las imágenes de las cámaras de seguridad que habrían registrado el momento en que tomó el colectivo.

Ante esto, la gerenta de Seguridad de la Municipalidad de Independencia, Marisol Joya, detalló que se ha registrado algunos detalles del robo y que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán entregadas a la policía.

“Tenemos alrededor de 120 cámaras instaladas en el distrito que permite registrar algunos hechos que ayuda a las victimas a mejorar sus denuncias”, indicó.