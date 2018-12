El crimen de Hellen Hernández Zavaleta y sus dos menores hijos aún no tiene culpable. La joven venezolana de 20 años fue encontrada sin vida y con varias cuchilladas en el cuerpo, al igual que sus pequeños, en el cuarto que alquilaban en Independencia.

Tras el macabro hallazgo, la policía viene investigando a un sujeto identificado como Jimmy, quien era expareja de la víctima y estuvo con ella la noche antes del descubrimiento de su cuerpo. Asimismo, están buscando a un sujeto aún no identificado quien supuestamente es peruano y acosaba a la joven venezolana.

Según la madre de la víctima, Jimmy no es el culpable de la muerte de su hija. La mujer sospecha principalmente de su acosador, quien llamaba constantemente a la joven y hasta la amenazaba. "A mi hija la paraban amenazando por teléfono. Hay una persona que le decía que si no estaba con él, no iba estar con nadie", contó.



Incluso, la madre de la joven venezolana contó que este acosador golpeó en un oportunidad a la expareja de su hija. "Jimmy me dijo que se lo encontró y mi hija también me lo dijo. Le pegó en la cara (el acosador a Jimmy) y le dijo que se alejara de ella". reveló.



Cabe indicar que, según contó la madre, tras el descubrimiento del cadáver de la joven venezolana, su expareja se mostró conmocionado, acudió a la casa donde sucedió el crimen y participó en las diligencias policiales.