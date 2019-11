Independencia:Niño talento quiere llegar a Broadway

La urbanización Ermitaño en Independencia tiene sus propios talentos. Uno de ellos es Raúl Huamán Quinto conocido por sus amigos y familia como Raulín, quien a sus cortos 10 años ya hizo teatro, cine y se prepara para ser el Deyvis Orosco en la nueva edición de ‘Yo soy kids’, que se estrena en diciembre próximo.



Raúl, ¿hace cuánto tiempo actúas y bailas?

Desde que tenía 5 años, comencé cantando y actuando en la obra de teatro ‘Peter Pan’ de Del Barrio Producciones.



¿Dónde aprendiste a cantar tan bonito?

Primero miraba a un tío que es cantante vernacular y lo acompañaba en sus ensayos. Luego estudié de manera profesional en una escuela de canto de San Martín de Porres y también llevé clases de baile en la Escuela Solier Dance en Villa El Salvador.



¿Qué te gusta más: cantar o bailar?

Los dos, mi sueño es ser el mejor actor peruano de teatro musical.



¿A qué actor peruano admiras?

A Marco Zunino. Me parece un gran artista que ha llegado hasta Broadway y yo quiero ser como él, algun día quisiera llegar a Nueva York.



¿Qué género musical te gusta cantar?

De todo, huaino, cumbia y salsa. Me gustan las canciones del Grupo y 5 y de Daniela Darcourt y Josimar y su Yambú.



EN TELEVISIÓN

¿En qué programas de TV has participado?

En varios. Estuve en ‘Los reyes del playback’ y hace poco en ‘Se pone bueno’, donde compartí escenario con Ana Kohler y también me invitan para interpretar las canciones de Juan Gabriel y Luis Miguel.



Vas a participar en el programa ‘Yo soy kids’, ¿a quién vas a imitar?

Sí, ya pasé el primer casting y estoy imitando a Deyvis Orosco, me gusta mucho la cumbia y me encantan sus canciones.



¿Qué temas te gustan más?

‘El arbolito’, ‘Pecadora’ y ‘No te creas tan importante’.

¿De quién has heredado el talento para cantar?

Creo que de mi tío, que es cantante de folclor, de mi abuelita y, bueno, a bailar de mi mamá, que es profesora de danzas.

EN CINE

También actuaste en el 2017 en la película peruana ‘Una Navidad en verano’, ¿qué tal la experiencia?

Fue muy bonito compartir con grandes artistas como Maricarmen Marín, Marco Zunino y Armando Machuca. Me divertí mucho en las grabaciones de la película.



¿Tuviste un reconocimiento por tu papel ‘Felipe’?

Sí, ese año fui nominado a mejor actor de reparto en los premios Luces de El Comercio.



¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres?

Jugar fútbol con mis amigos, bailar y cantar en las reuniones familiares. Me gusta cantarle huainos a mi abuelita Alejandrina ‘Mamali’, que tiene 78 años.



¿Cómo te va en el colegio?

Bien, tengo buenas notas, me gustan los cursos de Comunicación y Arte.



¿Qué metas tienes para los siguientes años?

Seguir preparándome y crear más canciones para mi elenco infantil ‘El show de Raulín y sus amigos’. Esta Navidad queremos llevar un lindo show y chocolatada a cien niños de las zonas más pobres de Independencia.