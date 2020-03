La muerte de Camilla ha remecido el distrito de Independencia el último fin de semana. Y es que esta menor de tan solo 4 añitos fue encontrada sin vida y con signos de haber sido violentada sexualmente en el cerro La Mina, luego de varias horas de haber sido reportada como desaparecida.

Las últimas imágenes que muestran a la pequeña con vida son de una tienda de la zona, que la captó la noche del último sábado junto con su hermanita de 2 añitos y su prima de 9, en brazos de un hombre cuya identidad aún no se ha podido corroborar.

El padre de la menor, Edwin Valle, contó a 90 Matinal que no conoce al sujeto que se llevó a su pequeña pero que la hermana de su expareja le reveló que su hijita le hizo una macabra confesión.

“Ayer recién me entero. La hermana de mi expareja me dice que un día estaban sentados en la tierra, la hermana y la mamá de mi hijita y mi hijita le dice: 'mamá, Christopher me besa’. Yo digo quién es Christopher y me dice que es su pareja, es Christian Naira. Él dice que besaba a Camilla en la boca, una bebita nunca miente, una bebé siempre dice la verdad”, dijo.

“Yo no puedo culpar a nadie porque no sé. Puedo culpar a su mamá, puedo culpar a su pareja, pero no tengo pruebas para culpar a nadie”, dijo desconsolado a 90 Matinal.

Padre de niña asesinada da detalles escabrosos de pareja de la mamá de su hija | 90 Matinal

LA DESAPARICIÓN DE CAMILLA

Según las primeras informaciones del caso, Mirella Huamán, la madre de Camilla, dejó a sus dos pequeñas de 4 y 2 años en la casa de su tía y al cuidado de su sobrina de tan solo 9 añitos, la noche del pasado sábado para asistir a una yunza en la zona de Independencia conocida como Payet.

En horas de la noche, las pequeñas salieron de la vivienda en búsqueda de la mujer, y se toparon con un sujeto que al parecer conocían. Imágenes de una bodega cercana mostraron a las tres niñas conversando con el sujeto. Luego, el hombre carga a Camilla y se la lleva, mientras las otras dos menores corren detrás de él.

Aproximadamente a las 6 de la mañana del domingo, Mirella se da cuenta de la desaparición de su hija y solicita ayuda en la comisaría de Payet. Horas después, entrada la noche, los efectivos reciben una llamada de los vecinos de la Asociación La Mina, que reportaron a un hombre sospechoso subiendo al cerro.

Al llegar a la zona, encontraron el cuerpo de Camilla en un descampado y envuelto en varias bolsas de rafia.

Encuentran muerta y con signos de abuso de niñita de 4 años reportada como desaparecida